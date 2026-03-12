擾台共機銳減 學者：中共防兩會期間飛行員叛逃

共機近期擾台架次減少，安全台灣學會今天研判，中共領導人習近平整肅解放軍高階將領，加上美國中情局發布招募解放軍影片的雙重效應，在無法確保絕對安全且中國召開兩會之際，為停止可能的出錯、防止飛行員駕機叛逃，因此停止戰機在台海周邊飛行任務。

社團法人安全台灣學會上午舉行十五五系列座談「中共國防預算與軍事支出」，由理事長楊太源主持，邀請台大政治系副教授陳世民、台灣戰略研究學會研究員曾尹亮等人與談。

陳世民指出，中共軍費儘管增幅趨緩，但總和仍遠高於台灣等周邊國家，是東亞軍備競賽的根源，而中共公布今年的國防支出成長7%，是2022年以來最慢的成長速度，而7%的軍費成長若可信，不足以發動對台戰爭，但中共軍費是否具可信度，長期以來是國際間辯論的話題，目前仍無可信的說法，但一般相信中國實際的軍費投入高於官方數字。

楊太源分析，中共2025年對台發動2次軍演，均屬中型聯合軍演，各花費人民幣5億元至7億元之間，共軍受訓練維持費限制，並無太多經費可不斷於台灣周邊海空域進行圍台軍演，僅能針對中華民國總統發表重要談話或政策，進行非計畫的臨時軍演，因此研判今年對台非計畫性軍演約2至3場。

楊太源指出，共軍受中國國內經濟下滑影響，短期內可能無法全面犯台，因此仍可能維持對台進行「聯合戰備警巡」、灰色地帶襲擾、圍台軍演、法律戰與認知作戰。

安全台灣學會提出會論指出，中共軍機近期曾連續多日未現蹤於台灣周邊，若是要使情勢降溫，理應中共軍艦數量也會減少，但中共軍艦仍然每天出沒於台灣周邊海域，且固定維持6艘，顯見「釋放善意」的說法無法解釋。

安全台灣學會分析，習近平升軍紀委張升民接任中央軍委副主席，整肅張又俠等解放軍高階將領，且張又俠落馬對軍心士氣必有影響，加上美國中情局也在2月發布影片招募解放軍軍官及提供情報，學會研判解放軍內部對軍紀委、保防系統權力膨脹可能有所不滿，因此軍紀委系統必然警覺與加強監視官兵，防止叛逃必然成為確保軍隊政治安全的重中之重。

安全台灣學會認為，在無法確保絕對安全且中國召開兩會之際，停止任何可能出差錯的行動，是確保絕對安全的方法，而軍機叛逃的可能性高於軍艦，因為飛行員個人就可以決定去留，而軍艦成員達上百人，除了艦長還有政委，所以不可能叛逃，而中共維持固定軍艦在台灣周邊駐留，等同建立一道防空網，可以攔截包括共機在內的空中目標。