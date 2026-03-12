快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

三總松山分院深入社區 李棟樑為醫護打氣

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）、國防部副部長鍾樹明上將（中），慰勉三總松山分院巡迴醫療團隊，與現場民眾、志工話家常。圖／軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）、國防部副部長鍾樹明上將（中），慰勉三總松山分院巡迴醫療團隊，與現場民眾、志工話家常。圖／軍聞社

國軍各級醫院推動睦鄰，深入社區為高齡長者進行簡易建檢、健康諮詢。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天出席三軍總醫院松山分院在台北市龍田里的巡迴醫療活動，感謝醫護團隊的細心照護。一同前往的國防部副部長鍾樹明，也致贈禮品慰問醫護人員

龍田里位於台北市松山區，目前設籍人口約1.1萬人，是松山區人口最多的里，也是台北市第三大里。醫護人員引導長輩們進行流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種，並提供長者們足骨密度量測、肌力評估、睡眠品質評估與X光攝影篩檢等服務。

李棟樑表示，自己在軍友社理事長任內提議，軍方各級醫院應該擴大對社區的服務，很感謝國防部的配合。松山分院長期推動巡迴醫療服務，照顧長者健康，減少奔波排隊之苦，是極具意義的工作。他希望三總能夠持續深耕地方醫療，讓更多民眾感受到國軍醫療體系的專業與溫度。

三總松山分院護理師替民眾測量血糖。記者程嘉文／攝影
三總松山分院護理師替民眾測量血糖。記者程嘉文／攝影

國防部副部長鍾樹明上將（左），慰勞三總松山分院巡迴醫療團隊。記者程嘉文／攝影
國防部副部長鍾樹明上將（左），慰勞三總松山分院巡迴醫療團隊。記者程嘉文／攝影

三總松山分院醫護人員，到台北市松山區龍田里進行巡迴醫療服務。圖／軍聞社
三總松山分院醫護人員，到台北市松山區龍田里進行巡迴醫療服務。圖／軍聞社

國軍 李棟樑 醫護人員

延伸閱讀

瑞芳區東和里年後共餐熱鬧登場 長者齊聚動健康

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

相關新聞

多納入海馬士 朝野同意授權政院與美先簽4武器裝備發價書

立法院外交及國防委員會今天召開朝野黨團協商，討論是否先行授權行政院與美方簽署3項軍購案發價書。朝野討論後同意民眾黨修正動議，先行授權政院與美方簽署M109A7自走砲、拖式2B、標槍飛彈，以及海馬士多管火箭系統4項發價書。

三總松山分院深入社區 李棟樑為醫護打氣

國軍各級醫院推動睦鄰，深入社區為高齡長者進行簡易建檢、健康諮詢。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天出席三軍總醫院松山分院在台北市龍田里的巡迴醫療活動，感謝醫護團隊的細心照護。一同前往的國防部副部長鍾樹明，也致贈禮品慰問醫護人員。

人員操作不當！海軍直升機誤拋油箱落海 海保署啟應變中心促軍方打撈

海軍反潛航空指揮部一架S-70C反潛直升機，昨天上午在高雄左營外海執行訓練時，因人員操作不當導致副油箱墜海，由於油箱內載有柴油，海洋保育署獲悉後立即成立應變中心，並對要求國防部務必以最快速度尋獲油箱並完成打撈，以防範潛在的海洋汙染危機。

解放軍機13天幾未近台 軍艦活動不減

紐約時報資深記者儲百亮(Chris Buckley)11日從台北發稿的報導指出，中國多年來幾乎每天都派軍機在台灣附近飛行，但過去13天裡有12天沒有解放軍飛機接近台灣的紀錄。專門彙整台灣國防部訊息的網站平台PLATracker創辦人路易斯(Ben Lewis)說，這個狀況跟原本的既定行為模式形成明顯反差，「我們看到從2021年以來最長的空白期」。

中研院民調 5成台人認軍購不會提高美協防可能性

台北中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

立法院外交及國防委員會今天排案考察松指部，由國民黨立委徐巧芯帶隊，遭綠營質疑拖延審查軍購條例草案。徐巧芯考察前受訪回應說，此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。