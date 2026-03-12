三總松山分院深入社區 李棟樑為醫護打氣

國軍各級醫院推動睦鄰，深入社區為高齡長者進行簡易建檢、健康諮詢。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天出席三軍總醫院松山分院在台北市龍田里的巡迴醫療活動，感謝醫護團隊的細心照護。一同前往的國防部副部長鍾樹明，也致贈禮品慰問醫護人員。

龍田里位於台北市松山區，目前設籍人口約1.1萬人，是松山區人口最多的里，也是台北市第三大里。醫護人員引導長輩們進行流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種，並提供長者們足骨密度量測、肌力評估、睡眠品質評估與X光攝影篩檢等服務。

李棟樑表示，自己在軍友社理事長任內提議，軍方各級醫院應該擴大對社區的服務，很感謝國防部的配合。松山分院長期推動巡迴醫療服務，照顧長者健康，減少奔波排隊之苦，是極具意義的工作。他希望三總能夠持續深耕地方醫療，讓更多民眾感受到國軍醫療體系的專業與溫度。

三總松山分院護理師替民眾測量血糖。記者程嘉文／攝影

國防部副部長鍾樹明上將（左），慰勞三總松山分院巡迴醫療團隊。記者程嘉文／攝影