人員操作不當！海軍直升機誤拋油箱落海 海保署啟應變中心促軍方打撈

海軍反潛航空指揮部一架S-70C反潛直升機，昨天上午在高雄左營外海執行訓練時，因人員操作不當導致副油箱墜海，由於油箱內載有柴油，海洋保育署獲悉後立即成立應變中心，並對要求國防部務必以最快速度尋獲油箱並完成打撈，以防範潛在的海洋汙染危機。

海保署指出，這起掉落意外發生在距離左營海岸約16浬處，落海的副油箱內裝有約110公斤的柴油，為避免油汙外洩破壞當地海洋生態，海保署於第一時間邀集國防部、高雄市海洋局及海巡署等單位召開緊急應變會議，同時海保署也同步啟動衛星監控系統，並運用油汙染擴散模擬作業，全面掌握該海域可能受影響的範圍與動態變化。

對於事發經過與現況，國防部在應變會議中說明，第一時間已出動相關飛機及船艦前往落海海域展開搜索，目前海面尚未發現明顯油汙。

據了解，這起意外是該架S-70C直升機在進行副駕駛簽證訓練時，副駕駛誤觸設備所致，海軍艦隊指揮部強調，已編成專案小組調查，未來將持續加強本職訓練與操作紀律，杜絕類案再生。

海保署強調，後續將持續嚴密監控高雄外海狀況，並持續督促國防部盡快定位油箱位置，徹底完成打撈與油料移除作業，將對海洋環境的潛在風險降至最低。