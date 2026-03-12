聽新聞
多納海馬士 朝野同意授權政院與美先簽4武器裝備發價書
立法院外交及國防委員會今天召開朝野黨團協商，討論是否先行授權行政院與美方簽署3項軍購案發價書。朝野討論後同意民眾黨修正動議，先行授權政院與美方簽署M109A7自走砲、拖式2B、標槍飛彈，以及海馬士多管火箭系統4項發價書。
民眾黨團日前提出公決案，同意若美方明文公布拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲3項發價書，將授權行政院先行與美方簽約。立法院外交及國防委員會今天為此召開朝野黨團協商，由民眾黨立委王安祥召集協商。
民眾黨團今天提出公決案修正動議，增加海馬士多管火箭飛彈系統。修正動議指出，若美方發價書明文公布拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案，簽約期程屆至之前尚未完成相關預算審議，將授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。
民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團支持國防，既然海馬士多管火箭飛彈系統發價書已來，因此在野黨展現最大誠意把海馬士納入，但目前並沒有收到反裝甲無人機發價書，所以無人機暫時不宜授權。不過民進黨立委陳培瑜說，既然第五項發價書馬上就要來了，還是希望能趕快授權。
國防部戰略規劃司司長黃文啓說，無人機發價書目前沒有確切時程，M109A7自走砲等3項軍購案是3月15日到期，我方親自致函要求展延後，美方雖然口頭同意展延，但沒有收到白紙黑字同意函，所以還是認定是3月15日到期，而海馬士效期是3月26日，而且美方明白指出不能展延，因為有準備彈藥的問題。
