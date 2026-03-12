聽新聞
0:00 / 0:00
海軍直升機副油箱落海 海保署要求儘速打撈防海污
海軍1架反潛直升機昨天在高雄左營區外海執行訓練時，因副駕駛操作不當誤觸，導致副油箱拋載落海。海保署表示，已要求國防部儘速搜尋油箱並打撈移除，以避免造成海污。
海軍艦隊指揮部透過訊息說明，反潛航空指揮部1架「S-70C」反潛直升機，昨天於高雄左營區外海執行副駕駛簽證訓練時，因副駕駛操作不當誤觸，導致副油箱拋載落海，已編成專案小組調查，並持續加強要求本職訓練與操作紀律。
海洋委員會海洋保育署今天告訴中央社記者，經查該油箱內所載油品為柴油，油量0.11公噸，落海位置距岸16浬。海保署成立應變中心啟動應變，並邀集國防部、高雄市政府海洋局及海巡署召開應變會議。
另外，同步啟動衛星監控與油污染擴散模擬作業，以即時掌握海域油污染可能影響範圍與變化情形。
海保署指出，國防部於應變會議中說明，事發第一時間已出動相關飛機及船艦搜尋油箱落海位置，搜尋過程並未發現油污。
海保署表示，已要求國防部儘速搜尋油箱位置，並完成打撈移除，以避免造成海洋污染，另後續將持續監控高雄外海海面是否有油污，並督促國防部以最快速度完成油箱及油料移除作業，降低對海洋環境可能造成的影響與風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。