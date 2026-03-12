海軍直升機副油箱落海 海保署要求儘速打撈防海污

海軍1架反潛直升機昨天在高雄左營區外海執行訓練時，因副駕駛操作不當誤觸，導致副油箱拋載落海。海保署表示，已要求國防部儘速搜尋油箱並打撈移除，以避免造成海污。

海軍艦隊指揮部透過訊息說明，反潛航空指揮部1架「S-70C」反潛直升機，昨天於高雄左營區外海執行副駕駛簽證訓練時，因副駕駛操作不當誤觸，導致副油箱拋載落海，已編成專案小組調查，並持續加強要求本職訓練與操作紀律。

海洋委員會海洋保育署今天告訴中央社記者，經查該油箱內所載油品為柴油，油量0.11公噸，落海位置距岸16浬。海保署成立應變中心啟動應變，並邀集國防部、高雄市政府海洋局及海巡署召開應變會議。

另外，同步啟動衛星監控與油污染擴散模擬作業，以即時掌握海域油污染可能影響範圍與變化情形。

海保署指出，國防部於應變會議中說明，事發第一時間已出動相關飛機及船艦搜尋油箱落海位置，搜尋過程並未發現油污。

海保署表示，已要求國防部儘速搜尋油箱位置，並完成打撈移除，以避免造成海洋污染，另後續將持續監控高雄外海海面是否有油污，並督促國防部以最快速度完成油箱及油料移除作業，降低對海洋環境可能造成的影響與風險。