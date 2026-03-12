日本退將盼台通過國防特別條例 強化對中抑止力

日本陸上自衛隊退役將領小川清史今天表示，台灣若能通過國防特別條例與預算，將能強化自身國防，再加上日本提升防衛力量以及美國軍事援助，將增強對中國的抑止力，維護區域秩序，期盼台灣國防特別預算能夠通過。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲邀請2017年以3星陸將階級退役的小川清史，以「中國動向與日本防衛」為題，透過視訊對淡大學生演講。小川在演講前以書面回覆中央社記者提問。

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院取得超過2/3席次，對於日本防衛政策有何影響。小川表示，高市所提防衛政策可進一步強化日本的防衛力量，且高市去年11月提出若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），日本國民透過2月眾議院選舉，支持高市的政策和言論。因此根據選舉結果，加強防衛能力與「存亡危機事態」的政策將會推進。

小川說明，「日本防衛=台灣防衛」，如果日本強化防衛力，台灣的防衛力也會跟著增強。因為台灣的防衛並非僅依靠台灣自身的國防能力，而是依賴有能力提供台灣援助戰力的美國、日本與台灣的戰力加總，而中國只有一國的戰力，所以日本強化防衛力量，也是強化台灣的防衛戰力。

對於中國人民解放軍東部戰區去年12月29日至31日，在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開的「正義使命－2025」演習，小川判斷，解放軍2022年8月對台軍演，其中2個演習區域涵蓋日本專屬經濟區（EEZ），但去年12月演習範圍並沒有牽涉到日本專屬經濟區，這似乎是對高市「存亡危機事態」的回覆，調整演習區域的目的是為了避免刺激日本，防止日本介入。

小川指出，中國對高市的言論反應相當敏感，因為根據日本的「存亡危機事態」，中國入侵台灣的成功機率將會急速降低。

行政院提出8年、新台幣1.25兆元國防特別條例，目前尚未獲得立法院通過。小川表示，台灣若能通過國防特別條例、特別預算，強化自身國防能力，再加上日本防衛能力的提升，以及美國軍事援助能力的增強，將能大大增強對於中國的抑止力，維護區域秩序。衷心期待台灣的國防特別預算能夠通過，強化台灣國防能力。