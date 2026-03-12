快訊

日本退將盼台通過國防特別條例 強化對中抑止力

中央社／ 新北12日電

日本陸上自衛隊退役將領小川清史今天表示，台灣若能通過國防特別條例與預算，將能強化自身國防，再加上日本提升防衛力量以及美國軍事援助，將增強對中國的抑止力，維護區域秩序，期盼台灣國防特別預算能夠通過。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲邀請2017年以3星陸將階級退役的小川清史，以「中國動向與日本防衛」為題，透過視訊對淡大學生演講。小川在演講前以書面回覆中央社記者提問。

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院取得超過2/3席次，對於日本防衛政策有何影響。小川表示，高市所提防衛政策可進一步強化日本的防衛力量，且高市去年11月提出若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），日本國民透過2月眾議院選舉，支持高市的政策和言論。因此根據選舉結果，加強防衛能力與「存亡危機事態」的政策將會推進。

小川說明，「日本防衛=台灣防衛」，如果日本強化防衛力，台灣的防衛力也會跟著增強。因為台灣的防衛並非僅依靠台灣自身的國防能力，而是依賴有能力提供台灣援助戰力的美國、日本與台灣的戰力加總，而中國只有一國的戰力，所以日本強化防衛力量，也是強化台灣的防衛戰力。

對於中國人民解放軍東部戰區去年12月29日至31日，在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開的「正義使命－2025」演習，小川判斷，解放軍2022年8月對台軍演，其中2個演習區域涵蓋日本專屬經濟區（EEZ），但去年12月演習範圍並沒有牽涉到日本專屬經濟區，這似乎是對高市「存亡危機事態」的回覆，調整演習區域的目的是為了避免刺激日本，防止日本介入。

小川指出，中國對高市的言論反應相當敏感，因為根據日本的「存亡危機事態」，中國入侵台灣的成功機率將會急速降低。

行政院提出8年、新台幣1.25兆元國防特別條例，目前尚未獲得立法院通過。小川表示，台灣若能通過國防特別條例、特別預算，強化自身國防能力，再加上日本防衛能力的提升，以及美國軍事援助能力的增強，將能大大增強對於中國的抑止力，維護區域秩序。衷心期待台灣的國防特別預算能夠通過，強化台灣國防能力。

美國 眾議院 台灣海峽

相關新聞

多納海馬士 朝野同意授權政院與美先簽4武器裝備發價書

立法院外交及國防委員會今天召開朝野黨團協商，討論是否先行授權行政院與美方簽署3項軍購案發價書。朝野討論後同意民眾黨修正動議，先行授權政院與美方簽署M109A7自走砲、拖式2B、標槍飛彈，以及海馬士多管火箭系統4項發價書。

解放軍機13天幾未近台 軍艦活動不減

紐約時報資深記者儲百亮(Chris Buckley)11日從台北發稿的報導指出，中國多年來幾乎每天都派軍機在台灣附近飛行，但過去13天裡有12天沒有解放軍飛機接近台灣的紀錄。專門彙整台灣國防部訊息的網站平台PLATracker創辦人路易斯(Ben Lewis)說，這個狀況跟原本的既定行為模式形成明顯反差，「我們看到從2021年以來最長的空白期」。

中研院民調 5成台人認軍購不會提高美協防可能性

台北中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

立法院外交及國防委員會今天排案考察松指部，由國民黨立委徐巧芯帶隊，遭綠營質疑拖延審查軍購條例草案。徐巧芯考察前受訪回應說，此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

海鯤艦今第6次出海潛航測試 軍事觀察家估近期「過夜耐航」

國造潛艦海鯤艦今早進行第12次出海、第6次潛航測試。軍事觀察學者認為，周二的第5次潛航測試早出晚歸，顯示在維生、動力和聲納系統等科目執行順暢、進度加速，評估海鯤艦近期將會朝100公尺水深及過夜耐航等項目測試潛艦耐航力。

誤擊友軍／3架F-15冏被自己人擊落 細數戰史的烏龍誤殺

1990年海灣戰爭，美軍傷亡官兵有24%是友軍誤殺。這顯示減少誤擊的傷害，比減少被敵人殺傷更困難。高科技裝備愈來愈多，但戰爭情報錯誤的狀況若是不解決，就會發生類似科威特的F/A-18戰機，攔截伊朗無人機攻擊時誤判目標，發射3枚AIM-120飛彈，一舉擊落3架美國空軍F-15友機。 資深記者程嘉文告訴你，歷史上誤擊友軍不分海陸空，每一件都可惜，甚至可怕。

