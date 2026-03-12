考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

立法院外交及國防委員會今天排案考察松指部，由國民黨立委徐巧芯帶隊，遭綠營質疑拖延審查軍購條例草案。徐巧芯考察前受訪回應說，此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

徐巧芯表示，考察其中一項行程是座談會，將藉此了解松指部與國防部長顧立雄先前的說法，以及外界關心行政院長卓榮泰赴日看球使用華航包機而非行政專機的情況，希望會有更完整的說明。

徐巧芯指出，這次考察會到「停機坪」實地查看，因為松山機場分為三個部分，第一是一般民用通道，第二是商務通道，第三則是松指部軍機場，通常民用飛機不能停在松指部。所以此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

媒體詢問為何沒有先安排審查軍購？徐巧芯表示，立法院外交及國防委員會有兩位召委，分別是國民黨立委馬文君與民進黨立委陳冠廷，經由抽籤，馬文君負責外交、陳冠廷負責國防。她相信下下周輪到陳冠廷排案時就會排審，屆時「我們（指國民黨立委）也會負責任地進行審查」。

對於總統府資政謝長廷批評在野黨，拿不出證據又近乎人格羞辱的指責等，徐巧芯指出，尊重謝長廷說法，但他們身為民意代表，角色與謝長廷不同，立委本來就有監督職責，用到人民納稅錢時，是否可以慷華航之慨？這樣的事情民意代表本來就要盡到監督之責。