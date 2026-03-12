快訊

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

聽新聞
0:00 / 0:00

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），從松山指揮部起降，引發關注；立法院外交國防委員會考察松指部後立委徐巧芯向媒體說明。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），從松山指揮部起降，引發關注；立法院外交國防委員會考察松指部後立委徐巧芯向媒體說明。記者林俊良／攝影

立法院外交及國防委員會今天排案考察松指部，由國民黨立委徐巧芯帶隊，遭綠營質疑拖延審查軍購條例草案。徐巧芯考察前受訪回應說，此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

徐巧芯表示，考察其中一項行程是座談會，將藉此了解松指部與國防部長顧立雄先前的說法，以及外界關心行政院長卓榮泰赴日看球使用華航包機而非行政專機的情況，希望會有更完整的說明。

徐巧芯指出，這次考察會到「停機坪」實地查看，因為松山機場分為三個部分，第一是一般民用通道，第二是商務通道，第三則是松指部軍機場，通常民用飛機不能停在松指部。所以此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

媒體詢問為何沒有先安排審查軍購？徐巧芯表示，立法院外交及國防委員會有兩位召委，分別是國民黨立委馬文君與民進黨立委陳冠廷，經由抽籤，馬文君負責外交、陳冠廷負責國防。她相信下下周輪到陳冠廷排案時就會排審，屆時「我們（指國民黨立委）也會負責任地進行審查」。

對於總統府資政謝長廷批評在野黨，拿不出證據又近乎人格羞辱的指責等，徐巧芯指出，尊重謝長廷說法，但他們身為民意代表，角色與謝長廷不同，立委本來就有監督職責，用到人民納稅錢時，是否可以慷華航之慨？這樣的事情民意代表本來就要盡到監督之責。

陳冠廷 卓榮泰 華航

延伸閱讀

卓揆包機爭議立委考察松指部 藍委 : 政院協調分工怎是私人自費？

卓揆私人包機赴日松指部起降引發爭議 立委前往考察

謝長廷：卓榮泰赴日經松指部並無不妥

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

相關新聞

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

立法院外交及國防委員會今天排案考察松指部，由國民黨立委徐巧芯帶隊，遭綠營質疑拖延審查軍購條例草案。徐巧芯考察前受訪回應說，此行並不是抱著找碴或質詢的心情，是希望藉由考察釐清爭議。

海鯤艦今第6次出海潛航測試 軍事觀察家估近期「過夜耐航」

國造潛艦海鯤艦今早進行第12次出海、第6次潛航測試。軍事觀察學者認為，周二的第5次潛航測試早出晚歸，顯示在維生、動力和聲納系統等科目執行順暢、進度加速，評估海鯤艦近期將會朝100公尺水深及過夜耐航等項目測試潛艦耐航力。

誤擊友軍／3架F-15冏被自己人擊落 細數戰史的烏龍誤殺

1990年海灣戰爭，美軍傷亡官兵有24%是友軍誤殺。這顯示減少誤擊的傷害，比減少被敵人殺傷更困難。高科技裝備愈來愈多，但戰爭情報錯誤的狀況若是不解決，就會發生類似科威特的F/A-18戰機，攔截伊朗無人機攻擊時誤判目標，發射3枚AIM-120飛彈，一舉擊落3架美國空軍F-15友機。 資深記者程嘉文告訴你，歷史上誤擊友軍不分海陸空，每一件都可惜，甚至可怕。

中研院民調／民眾認為對台軍售不會提高美國協防可能性

我國中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，台灣向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。

損失幾十萬…副駕駛訓練飛行操作不慎 海軍S-70C反潛直升機「意外拋棄副油箱」

海軍1架S-70C反潛直升機，今天上午傳出在高雄外海訓練時，疑似因飛行員誤觸按鍵，在海上意外拋棄副油箱，損失達幾十萬元。海軍艦隊指揮部表示，已經組成專案小組展開調查，避免類似案件重演。

海軍敦睦支隊抵馬紹爾！網友見海報驚：12道光變5角星 哪國國旗？

海軍2026敦睦訓練支隊日前抵達我太平洋友邦馬紹爾群島，在當地展開多項交流活動，不過網友卻發現，駐馬紹爾大使館製作的宣傳海報上，不但我海軍軍艦看似AI生成，與現實中的軍艦有多處差異，連國旗上的國徽也從「12道光芒」變成五角白星，引發網友嘖嘖稱奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。