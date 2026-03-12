海鯤艦今第6次出海潛航測試　軍事觀察家估近期「過夜耐航」

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今早進行第12次出海、第6次潛航測試。軍事觀察學者認為，周二的第5次潛航測試早出晚歸，顯示在維生、動力和聲納系統等科目執行順暢、進度加速，評估海鯤艦近期將會朝100公尺水深及過夜耐航等項目測試潛艦耐航力。

今年春節過後，海鯤艦首次於周二進行第5次潛航測試後，今天上午8點左右又再次出海進行第6次測試；軍事觀察學者紀東昀和軍事迷同樣到場舉紅布條聲援，替海軍和台船加油。

紀東昀指出，海鯤艦連續兩天的測試行程非常緊湊，本周二一早8時30分不到就已出海，直到晚上6時40分左右才回高雄港，顯示早出晚歸，所有的測試科目都非常的順利。

「測試節奏被刻意拉高，以多條件、重複驗證快速鎖定穩定性門檻。」紀東昀表示，海鯤號在測試過程，隨深度、海水水溫及水壓的增加，整個潛艦內部的各項系統，尤其是維生、動力及聲納等系統反覆驗證，可同步檢驗壓力殼與焊接完整性測試。

紀東昀並指出，海鯤艦的測試全程採美軍測試驗收標準，外部戒護由基隆級驅逐艦、成功級飛彈巡防艦、海巡艦、大武救難艦、光六飛彈快艇等組成，並以臨時操演區維護反偵蒐安全，避免對手布設感應器錄製聲紋。

紀東昀評估，海鯤艦各科目執行順暢，下一步極可能進入過夜耐航與100公尺深度測試；依照國外測試的方式及期程來看，在6月能夠完成測試具可行性。

國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今早從高雄港進行第12次出海、第6次潛航測試。記者劉學聖／攝影

