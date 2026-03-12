快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

海鯤艦第6次潛航測試　專家：有機會6月交艦

中央社／ 記者林巧璉高雄12日電

潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第6次潛航測試，軍事迷揮舞手中印有TAIWAN的自製國旗，為海鯤艦加油。軍事專家表示，依目前潛航測試頻率，海鯤艦有機會在6月交艦。

海鯤艦今天上午8時許駛出港區出海測試，高雄一早天氣晴朗，有軍事迷帶著孩子一起在港邊等待，看到海鯤艦現身時，幼童興奮叫著「我看到了，海鯤號出來了」，接著，大家齊喊「海鯤號加油」。

軍事專家紀東昀告訴中央社記者，今天是海鯤艦第12次出海測試、第6次潛航測試，目前潛航測試順利，以一週2次潛航頻率觀察，海鯤艦有機會在6月交船。

紀東昀說，依照國外潛艦的測試進度來看，海鯤艦其實並不慢，甚至比國外快；目前頻繁進行海測，是要確認艦艇各設備、系統穩定度，即使是同樣深度，也要確保每次測試都有相同結果。

此外，台灣國際造船股份有限公司自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船，陪著海鯤艦一起駛出船塢，伴航至出港前，「奮進魔鬼魚號」便返回港內。

海鯤號 高雄 潛艦國造

延伸閱讀

雲豹能源小金雞傳捷報 台普威強攻日本電力市場

荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

海鯤潛艦再度出海潛航測試 預計挑戰更深水域潛航

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

相關新聞

誤擊友軍／3架F-15冏被自己人擊落 細數戰史的烏龍誤殺

1990年海灣戰爭，美軍傷亡官兵有24%是友軍誤殺。這顯示減少誤擊的傷害，比減少被敵人殺傷更困難。高科技裝備愈來愈多，但戰爭情報錯誤的狀況若是不解決，就會發生類似科威特的F/A-18戰機，攔截伊朗無人機攻擊時誤判目標，發射3枚AIM-120飛彈，一舉擊落3架美國空軍F-15友機。 資深記者程嘉文告訴你，歷史上誤擊友軍不分海陸空，每一件都可惜，甚至可怕。

中研院民調／民眾認為對台軍售不會提高美國協防可能性

我國中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，台灣向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。

損失幾十萬…副駕駛訓練飛行操作不慎 海軍S-70C反潛直升機「意外拋棄副油箱」

海軍1架S-70C反潛直升機，今天上午傳出在高雄外海訓練時，疑似因飛行員誤觸按鍵，在海上意外拋棄副油箱，損失達幾十萬元。海軍艦隊指揮部表示，已經組成專案小組展開調查，避免類似案件重演。

海軍敦睦支隊抵馬紹爾！網友見海報驚：12道光變5角星 哪國國旗？

海軍2026敦睦訓練支隊日前抵達我太平洋友邦馬紹爾群島，在當地展開多項交流活動，不過網友卻發現，駐馬紹爾大使館製作的宣傳海報上，不但我海軍軍艦看似AI生成，與現實中的軍艦有多處差異，連國旗上的國徽也從「12道光芒」變成五角白星，引發網友嘖嘖稱奇。

政院1.25兆軍購特別預算 納中科院800億飛彈與無人載具

行政院將預劃總金額1.25兆的軍購特別條例送交立法院，依據國防部先前解釋，其中約有3500億元屬於國內採購，然而相關項目先前始終不曾對外解釋。今天起國防部開始向立院三個黨團進行說明，依據說帖，其中由中科院研發的武器總共三項：強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機、攻擊型無人艇，總金額809億元，占院版預算的7.2%。

獨家幕後／力推軍購條例！ 鄭麗文出手喬韓國瑜備戰國防委員會

立法院今天舉行召委選舉，藍綠都重兵部署國防外交委員會。據了解，為讓軍購特別條例能依照節奏完成三讀，國民黨主席鄭麗文早在春節連假前，就親自出手協調立法院長韓國瑜、江啟臣移出國防外交委員會，並欽點國民黨立委牛煦庭、黃建賓加入，更請託國民黨立委馬文君續任召委，不容軍購特別條例在委員會審查階段出現閃失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。