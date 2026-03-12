海鯤艦第6次潛航測試　專家：有機會6月交艦

潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第6次潛航測試，軍事迷揮舞手中印有TAIWAN的自製國旗，為海鯤艦加油。軍事專家表示，依目前潛航測試頻率，海鯤艦有機會在6月交艦。

海鯤艦今天上午8時許駛出港區出海測試，高雄一早天氣晴朗，有軍事迷帶著孩子一起在港邊等待，看到海鯤艦現身時，幼童興奮叫著「我看到了，海鯤號出來了」，接著，大家齊喊「海鯤號加油」。

軍事專家紀東昀告訴中央社記者，今天是海鯤艦第12次出海測試、第6次潛航測試，目前潛航測試順利，以一週2次潛航頻率觀察，海鯤艦有機會在6月交船。

紀東昀說，依照國外潛艦的測試進度來看，海鯤艦其實並不慢，甚至比國外快；目前頻繁進行海測，是要確認艦艇各設備、系統穩定度，即使是同樣深度，也要確保每次測試都有相同結果。

此外，台灣國際造船股份有限公司自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船，陪著海鯤艦一起駛出船塢，伴航至出港前，「奮進魔鬼魚號」便返回港內。