民調：逾半民眾願不計代價抵抗中國、支持對美軍購

中央社／ 記者鍾佑貞華盛頓11日專電

最新民調顯示，若中國攻台且美國未出兵協助，仍有近6成受訪者表示願意不計代價抵抗。至於是否支持政府將軍費提高至GDP的3%，民調顯示，53.5%受訪者表示同意。另也有69.5%受訪者表示支持向美國購買武器。

中研院歐美所「美國肖像」計畫於1月進行民調，以「如果中國攻打台灣，您願意不惜一切代價抵抗嗎？」作為基準問題，然後加入美國「戰略模糊」政策背景，形成兩個情境：「美國不協防台灣」以及「美國出兵協防台灣」後詢問民眾。

若美國未出兵協防，民調顯示58.7%受訪者表示願意不計代價抵抗，其中41.2%「非常願意」，17.5%表示「有點願意」；36.2%表示不願意（21.7%「非常不願意」、14.5%「不太願意」），另有5.1%未表態。

若美國出兵協助，34.4%的受訪者「非常願意」不計代價抵抗中國，22.1%「有點願意」，合計56.5%表達願意抵抗。

另一方面，21.7%表示「非常不願意」，13.1%「不太願意」，合計34.8%不願意，8.7%未表態。

參與計畫的學者之一、東吳大學社會學系副教授潘欣欣今天在與智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行的線上記者會中指出，無論是學術機構還是政府智庫進行的調查，都呈現出相當一致的趨勢，也就是絕大多數台灣人表示願意抵抗外敵、保衛台灣。

潘欣欣說，不惜一切代價抵抗的意願比例整體較高，這主要由民進黨支持者推高，國民黨和民眾黨則拉低這一比例。引入戰略模糊與戰略清晰的情境後，民進黨支持者無論美國是否出手相救，保衛台灣的意願都維持不變。

她說，而國民黨和民眾黨支持者則對情境的變化非常敏感。當美國不出兵時，他們的意願降低。

這份民調也詢問，是否同意政府將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的3%。結果顯示，27.6%的受訪者「非常同意」，25.9%「有些同意」，合計53.5%表達支持；16.9%則「非常不同意」，14.2%「不太同意」，合計31.1%表示反對，15.3%未表態。

至於是否支持台灣向美國購買武器，民調顯示，69.5%受訪者支持（其中39.5%「非常支持」、30.0%「有點支持」），24.7%不支持（13.1%「非常不支持」、11.6%「不太支持」），5.8%未表態。

就黨派立場而言，潘欣欣說，幾乎所有民進黨支持者都支持購買美國武器，約2/3的民眾黨支持者及不到一半的國民黨支持者表示支持。這使得對美軍購議題在台灣陷入僵局，儘管執政的民進黨極力推動，但國民黨與民眾黨合計掌控立法院多數席次。

「美國肖像」（American Portrait）計畫於2021年發起，目的是透過民調探討美國與中國的信用評估、對國防支出的態度、美國對台安全承諾的可信度，以及台灣民眾在危機情境下的作戰意願。

此調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，總共有1206個有效樣本。

