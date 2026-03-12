快訊

中研院民調／民眾認為對台軍售不會提高美國協防可能性

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
我國中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，台灣向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。（美聯社）

我國中研院歐美所11日公布最新民調顯示，雖然多數民眾支持台灣向美國軍購和提高國防預算，但受訪者普遍認為，台灣向美國購買武器不會提高美國出兵協防台灣的可能性。

我國立法院日前召開院會，經朝野協商後，將行政院版、國民黨版國防軍購特別預算交付委員會，與民眾黨版本併案審查，三版本預算規模分別為1.25兆元、3800億+Ｎ和4000億元。

中研院歐美所11日公布「美國肖像」計畫的最新民調，數名計畫學者於11日上午與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行線上記者會對民調結果做說明。

根據民調結果，有近7成的受訪者表達他們支持台灣向美國購買武器，其中有30%的受訪者表示有點支持、有39.5%的受訪者表示非常支持；僅有24.7%的受訪者表示不支持。

不過，民調結果也指出，有超過一半的受訪者認為台灣向美國購買武器不會提升美國在台海戰爭出兵幫助台灣的可能性，50.7%的受訪者認為美國協防台灣的意願維持不變；有17.7%的受訪者認為會提升一些，有15.6%的受訪者認為會提升很多。

台灣傳統基金會執行長黃偉峰指出，當美國派遣軍艦穿越台灣海峽，或者派出戰機巡邏台灣，那對台灣人來說是更令人安心的訊號，至於軍售則屬於比較模糊的訊號，指台灣人可能認為美國對台軍售是為了要讓台灣擔負更多自我防衛的責任，反倒降低美國防衛台灣的可能性。

中研院政治所研究員吳文欽則認為說，美國過去幾年通過很多對台軍售，可能讓台灣民眾不是特別敏感；吳文欽也說，受訪者在這個問題上有大的政黨分歧，有人認為軍售對台灣安全至關重要，不過也有人認為軍售會降低美國協防台灣的可能性。

此外，民調結果也指出，多數受訪者同意我國政府提高國防預算到占GDP的3%，有25.9%的受訪者表示有些同意、有27.6%的受訪者表示非常同意；但被問及我國提高國防預算是否提升美國出兵協防台灣的可能性，有49.9％受訪者認為維持不變，遠大於認為有提升的受訪者（34.5%）。

至於台灣提高國防預算是否會影響到中國武力攻擊台灣的可能性？有22.5%的受訪者傾向可能性會降低、有23.6%的受訪者反倒傾向認為可能性會提高，不過絕大多數的受訪者（48.1%）認為會維持不變。

本調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，共有1206個有效樣本，以95%的信心水準，抽樣誤差為正負2.82%。

