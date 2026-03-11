損失幾十萬…副駕駛訓練飛行操作不慎 海軍S-70C反潛直升機「意外拋棄副油箱」

海軍1架S-70C反潛直升機，今天上午傳出在高雄外海訓練時，疑似因飛行員誤觸按鍵，在海上意外拋棄副油箱，損失達幾十萬元。海軍艦隊指揮部表示，已經組成專案小組展開調查，避免類似案件重演。

海軍艦隊指揮部說明，反潛航空指揮部1架S-70C直升機，今天在左營外海執行副駕駛簽證訓練時，因副駕駛操作不當，誤觸導致副油箱拋載落海。海軍已編成專案小組，展開調查，並且持續加強要求本職訓練與操作紀律，避免類似案件再次發生。

S-70C是海軍現役主力反潛直升機，配備有搜索雷達、吊放式聲納、聲納浮標等偵潛裝備，並可攜掛魚雷執行攻潛任務，同時也能擔任觀測、運輸、搜救等多重功能。

為了延長S-70C的飛行作業時間，可在機身兩側短翼加掛230加侖副油箱，也可執行「不落艦加油」作業，在滯空懸停狀態下，直接從軍艦抽油補充。在標準反潛任務下，S-70C的留空時間約2.6小時。

海軍從1991年起分兩批採購接收共計21架反潛型S-70C直升機，目前仍有17架在服役中，由於服役已超過30年，近年來海軍研議向美國爭取採購更新型的MH-60R多功能反潛直升機，但至今未獲美方同意。