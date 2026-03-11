海軍敦睦支隊抵馬紹爾！網友見海報驚：12道光變5角星 哪國國旗？

海軍2026敦睦訓練支隊日前抵達我太平洋友邦馬紹爾群島，在當地展開多項交流活動，不過網友卻發現，駐馬紹爾大使館製作的宣傳海報上，不但我海軍軍艦看似AI生成，與現實中的軍艦有多處差異，連國旗上的國徽也從「12道光芒」變成五角白星，引發網友嘖嘖稱奇。

海軍2026敦睦訓練支隊2月26日自左營軍港出發，本月9日抵達第一站友邦馬紹爾群島，根據我駐馬紹爾大使館臉書貼文顯示，敦睦支隊抵達馬紹爾馬久羅港後，10日實施海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及海軍陸戰隊莒拳隊表演，並進行籃、排球比賽。

不過眼尖網友發現，大使館製作的海報上，不但兩艘軍艦看似AI生成，與現實中的軍艦有多處差異，而且兩艘船的舷號同是「111」，不但重號而且也不是我國海軍的編號。

網友更發現，兩艘軍艦的青天白日滿地紅國旗，國徽都從12道光芒變成白色五角星，引發網友質疑「連國旗都變形了，難道大使館沒有發現嗎？」