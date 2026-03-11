快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

政院1.25兆軍購特別預算 納中科院800億飛彈與無人載具

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
「強弓」防空飛彈系統，射高達70公里，可擔任高空飛彈攔截任務。圖／聯合報系資料照片
「強弓」防空飛彈系統，射高達70公里，可擔任高空飛彈攔截任務。圖／聯合報系資料照片

行政院將預劃總金額1.25兆的軍購特別條例送交立法院，依據國防部先前解釋，其中約有3500億元屬於國內採購，然而相關項目先前始終不曾對外解釋。今天起國防部開始向立院三個黨團進行說明，依據說帖，其中由中科院研發的武器總共三項：強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機、攻擊型無人艇，總金額809億元，占院版預算的7.2%。

強弓飛彈計畫正式名稱為「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」，總共編列361億元。國防部解釋，強弓屬於防空網之最外層、攔截高度達70公里，可搭配愛國者及天弓三型飛彈，達成反機、反彈重層攔截之作戰目標。相較於愛國者、天弓系統使用被動相列（PESA）雷達，強弓在獲得美方技術協助下，進步到主動相列（AESA）雷達，探測距離更高、更遠、更精準。中科院表示，目前除了美國薩德（THAAD）、以色列箭二（Arrow-2）之外，同層次之防空飛彈僅我國發展，現已完成作戰測評，可以投入量產。目前我方飛彈產製產業鏈組成達到總額度51%以上，強弓案之執行會讓自製率佔比再提升。

國防部也稱，由於接下來另有三項防空飛彈的量產計畫，將要排入未來年度預算，因此如將強弓案改回年度預算執行，將會造成排擠。如果預算獲得勝利，預期明年（116）可完成第一套結合強弓、天弓、天劍的區域國產防空飛彈系統整合。

銳鳶二型正式名稱為「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」，總共編列168億元。依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多種任務。除了核心任務模組由中科院自行開發，其餘非核心系統及機體結構全數國內釋商。

中科院表示，銳鳶二型的通信、偵蒐酬載及AI技術，獲得美方技轉。AI輔助使得僅需2人即可執行多項任務，可大幅減少海軍及海巡人力負荷。相關美商DTC、L3 Harris及Anduril，已遭中共制裁報復。

「小型自殺無人艇」量產案，總共編列280億元。中科院宣稱，軟體技術國外引進，硬體儎台則屬完全國內生產。其用途不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。部署方式可運用船艦、漁港、灘岸施放，達多層拒止、分散存活之目標。

國防部則稱，小型無人艇可扶持國內無人船產業之技術發展。至於為何以特別預算編列，是因可導入國內欠缺的「國際海事組織（IMO）」制定之「海上水面無人船（MASS）準則（CODE）」自主航行技術，提升我無人船產業國際競爭力。此外以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中共制裁壓力與合作意願。

銳鳶二型無人機。圖／聯合報系資料照片
銳鳶二型無人機。圖／聯合報系資料照片

軍購 強弓 特別預算 特別條例 國防

延伸閱讀

烏克蘭派專業團隊赴中東攔截伊朗無人機 盼換取飛彈

對美軍購 MQ-9B 無人機延宕？ 顧立雄澄清：交貨進度正常

英國梅林反潛直升機抵賽普勒斯 強化中東空防

機器人大戰／美自主軍用機器人 明年上戰場

相關新聞

政院1.25兆軍購特別預算 納中科院800億飛彈與無人載具

行政院將預劃總金額1.25兆的軍購特別條例送交立法院，依據國防部先前解釋，其中約有3500億元屬於國內採購，然而相關項目先前始終不曾對外解釋。今天起國防部開始向立院三個黨團進行說明，依據說帖，其中由中科院研發的武器總共三項：強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機、攻擊型無人艇，總金額809億元，占院版預算的7.2%。

獨家幕後／力推軍購條例！ 鄭麗文出手喬韓國瑜備戰國防委員會

立法院今天舉行召委選舉，藍綠都重兵部署國防外交委員會。據了解，為讓軍購特別條例能依照節奏完成三讀，國民黨主席鄭麗文早在春節連假前，就親自出手協調立法院長韓國瑜、江啟臣移出國防外交委員會，並欽點國民黨立委牛煦庭、黃建賓加入，更請託國民黨立委馬文君續任召委，不容軍購特別條例在委員會審查階段出現閃失。

海軍敦睦支隊抵馬紹爾！網友見海報驚：12道光變5角星 哪國國旗？

海軍2026敦睦訓練支隊日前抵達我太平洋友邦馬紹爾群島，在當地展開多項交流活動，不過網友卻發現，駐馬紹爾大使館製作的宣傳海報上，不但我海軍軍艦看似AI生成，與現實中的軍艦有多處差異，連國旗上的國徽也從「12道光芒」變成五角白星，引發網友嘖嘖稱奇。

明天就審軍購條例？馬文君：看顧立雄跟藍白黨團怎麼談

立法院各委員會今天選舉召委，外交國防委員會以推舉方式，通過由國民黨馬文君及民進黨陳冠廷擔任召委，對於1.25兆元軍購特別條例與預算、以及4項軍售發價書授權，第一周輪值召委馬文君表示，國防部長顧立雄將陸續拜會各黨團，還要看國防部與黨團幹部及民眾黨方面討論的結果，才會決定排案時間。

部隊鍋EP260｜對地飛彈遭遇防空系統 美伊戰爭的矛盾對決

美伊戰爭再度看見了矛與盾的對決，當美國、以色列大量使用匿蹤戰機與大量的巡弋飛彈進行對地攻擊。伊朗的防空系統為何癱瘓？而伊朗使用極音速飛彈和無人機回擊時，為何連愛國者三型都會被突破，甚至鋪路爪雷達也難逃魔爪？

獨／海軍敦睦艦隊抵馬紹爾 下一站可能通過巴拿馬運河

海軍2026敦睦訓練支隊2月25日自左營軍港出發，現已抵達第一站友邦馬紹爾共和國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。