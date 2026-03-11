政院1.25兆軍購特別預算 納中科院800億飛彈與無人載具

行政院將預劃總金額1.25兆的軍購特別條例送交立法院，依據國防部先前解釋，其中約有3500億元屬於國內採購，然而相關項目先前始終不曾對外解釋。今天起國防部開始向立院三個黨團進行說明，依據說帖，其中由中科院研發的武器總共三項：強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機、攻擊型無人艇，總金額809億元，占院版預算的7.2%。

強弓飛彈計畫正式名稱為「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」，總共編列361億元。國防部解釋，強弓屬於防空網之最外層、攔截高度達70公里，可搭配愛國者及天弓三型飛彈，達成反機、反彈重層攔截之作戰目標。相較於愛國者、天弓系統使用被動相列（PESA）雷達，強弓在獲得美方技術協助下，進步到主動相列（AESA）雷達，探測距離更高、更遠、更精準。中科院表示，目前除了美國薩德（THAAD）、以色列箭二（Arrow-2）之外，同層次之防空飛彈僅我國發展，現已完成作戰測評，可以投入量產。目前我方飛彈產製產業鏈組成達到總額度51%以上，強弓案之執行會讓自製率佔比再提升。

國防部也稱，由於接下來另有三項防空飛彈的量產計畫，將要排入未來年度預算，因此如將強弓案改回年度預算執行，將會造成排擠。如果預算獲得勝利，預期明年（116）可完成第一套結合強弓、天弓、天劍的區域國產防空飛彈系統整合。

銳鳶二型正式名稱為「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」，總共編列168億元。依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多種任務。除了核心任務模組由中科院自行開發，其餘非核心系統及機體結構全數國內釋商。

中科院表示，銳鳶二型的通信、偵蒐酬載及AI技術，獲得美方技轉。AI輔助使得僅需2人即可執行多項任務，可大幅減少海軍及海巡人力負荷。相關美商DTC、L3 Harris及Anduril，已遭中共制裁報復。

「小型自殺無人艇」量產案，總共編列280億元。中科院宣稱，軟體技術國外引進，硬體儎台則屬完全國內生產。其用途不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。部署方式可運用船艦、漁港、灘岸施放，達多層拒止、分散存活之目標。

國防部則稱，小型無人艇可扶持國內無人船產業之技術發展。至於為何以特別預算編列，是因可導入國內欠缺的「國際海事組織（IMO）」制定之「海上水面無人船（MASS）準則（CODE）」自主航行技術，提升我無人船產業國際競爭力。此外以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中共制裁壓力與合作意願。