獨家幕後／力推軍購條例！ 鄭麗文出手喬韓國瑜備戰國防委員會

立法院今天舉行召委選舉，藍綠都重兵部署國防外交委員會。據了解，為讓軍購特別條例能依照節奏完成三讀，國民黨主席鄭麗文早在春節連假前，就親自出手協調立法院長韓國瑜、江啟臣移出國防外交委員會，並欽點國民黨立委牛煦庭、黃建賓加入，更請託國民黨立委馬文君續任召委，不容軍購特別條例在委員會審查階段出現閃失。

值得注意的是，最後韓國瑜仍留在國防外交委員會，僅有江啟臣移去司法委員會。據了解，由於朝野協商決定將軍購條例交付國防、財政聯席審查後，兩委員會藍白人數加起來大幅超越綠營，因此國民黨團就尊重立法院長有負責接待外賓責任的慣例，將韓國瑜繼續留在國防外交委員會。

本屆立法院上路後，由於國防外交委員會為冷門委員會，因此韓國瑜、江啟臣被安排在國防外交委員會，依照慣例正副院長不出席質詢委員會、初審法案也不會表決。不過由軍購特別條例草案為本屆朝野攻防重中之重，因此藍營在布局國防外交委員會上也有所調整。

據了解，有國民黨國防外交委員會成員向鄭麗文反映，藍營國防外交委員會在扣除正副院長後人力不足，若要表決恐陷劣勢；因此鄭麗文年初時特地為此拜訪韓國瑜、江啟臣，詢問韓國瑜、江啟臣兩人能否移出國防外交委員會，韓、江兩人都表示同意。

不過後來朝野黨團協商，將軍購條例交付國防外交與財政委員會聯席審查，因此本來國防外交委員會是國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席，兩委員會加起來變成國民黨14席、民進黨13席、民眾黨2席，等於藍白相加是16席，對上民進黨13席，藍白陣營比綠營多出3席。

據了解，國民黨團原本想將韓國瑜移出國防外交委員會，但由於國防與財政聯席審查軍購條例後，藍白人數即使扣掉韓國瑜仍有15席，不必動用韓國瑜，即可表決讓法案送出委員會。

而值得注意的是，牛煦庭、黃建賓兩人都自內政委員會轉入國防外交委員會，據了解，鄭麗文為加強國防外交委員會論述上戰力，並預防黨內翻盤黨版軍購條例，因此派發言人牛煦庭、黃建賓進駐外交國防委員會加強戰力。

馬文君表示，本周與下周為她優先排案，但國民黨、民眾黨內部都還要針對軍購條例多討論，他們也還要聽取國防部意見，因此暫時不會在明天就排案。