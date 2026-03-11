明天就審軍購條例？馬文君：看顧立雄跟藍白黨團怎麼談

立法院各委員會今天選舉召委，外交國防委員會以推舉方式，通過由國民黨馬文君及民進黨陳冠廷擔任召委，對於1.25兆元軍購特別條例與預算、以及4項軍售發價書授權，第一周輪值召委馬文君表示，國防部長顧立雄將陸續拜會各黨團，還要看國防部與黨團幹部及民眾黨方面討論的結果，才會決定排案時間。

外交國防委員會三黨立委同意推舉馬文君及陳冠廷擔任召委，隨後抽籤確定由陳冠廷負責國防部、國安局、退輔會的業務報告及預算排審；馬文君負責外交部及僑委會。不過法案、專案報告及考察不在此限。

由於1.25兆元軍購特別條例及預算、以及優先處理4項軍售發價書授權簽署是本會期的重中之重，因此，本周及下周輪值的馬文君是否可能優先排審軍售授權和特別條例格外引發關注。

馬文君表示，國防部長顧立雄今天起將陸續拜會立院朝野各黨團，還要看顧立雄與總召傅崐萁等黨團幹部，以及民眾黨方面討論的結果；另一方面，軍購特別條例必須與財政委員會聯席審查，因此也還要看與財政委員會方面協調的結果，才會決定何時排案。

陳冠廷則表示，希望綠營方面自己掌握節奏，儘快排案審議。他指出，1.25兆元特別條例當然是本會期重點，其次是和美方的發價書優先授權也必須儘快處理完畢。

陳冠廷說，目前感覺民眾黨採比較中性的態度，所以希望國防部也和白營方面討論達成共識，對於國民黨方面，目前聽說在對美軍購方面的態度已經比先前開放，希望各方基於國家利益優先，儘快將有共識亟需優先授權的武器系統，完成授權。

由於軍購成為本會期重點，國民黨在外交國防委員會雖然副院長江啟臣轉戰司法法制委員會，不過新增牛煦庭、黃健賓兩人，民進黨也新增一席立委王義川。牛煦庭說，軍購與關稅是本會期重要大事，立院因應時勢需求和議題需要，對委員會人事做合理調整，在國防外交委員會表達國民黨的立場，也會透過理性溝通方式面對重大嚴肅的議題。

外界關切假如重大議案面臨表決時，同屬外交國防委員會的立法院長韓國瑜有沒有可能出席投票？牛煦庭認為，正副院長不參與委員會運作的慣例應該還是會保持，不過據他了解，各委員會開會時通常希望理性溝通達成共識的方式處理，關鍵時刻出席投票的狀況應該是多慮、過度解讀。