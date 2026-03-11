前藍委稱美不接受藍3800億+N 游淑慧：數據誤用比政治立場具殺傷力

國民黨提3800億+Ｎ軍購提案，國民黨前立委許毓仁日前表示，可行性、技術操作與立法慣例都有問題，美方並沒有接受這樣的提案，也不存在所說的任何默契。國民黨議員游淑慧點出三點，認為許的評論「數據誤用」往往比「政治立場」更具殺傷力。

游淑慧說，當「預算成長率（Growth Rate）」與「占 GDP 比例（Share of GDP）」被混為一談時，不僅是概念錯誤，更會嚴重誤導公共討論。最近看到前立委、現任美國智庫學者許毓仁對國防預算的評論。她可以理解，許如今身處美國智庫體系，論述角度可能會受到美國當地氛圍與工作環境人際的影響。尊重許的專業與發言。

游說，但身為曾任中華民國立委的公共人物，且多次在美國國會相關場域發言，許的言論往往被媒體廣泛引用。許最基本的一件事，就是確保數據被準確呈現。許前立委提到「中國大陸今年大幅增加軍事預算至7%GDP」，但這句話本身就存在嚴重的誤差。

游淑慧提出三點，第一，成長率vsGDP占比：完全不同的概念。根據Bloomberg3月5日報導，北京公布2026年國防預算成長率為7%，且這還是2022年以來的最低增速。但7%是「成長率」，不是「占GDP比例」，天差地遠。實際上，中國大陸的國防預算維持在GDP約1.5%左右，2026年預算總額約2768億美元。

她說，如果中國真的把軍費提升到7%GDP，那將意味著國防支出超過1.3兆美元，這將是近幾十年來全球最激進的軍事擴張，其規模幾乎逼近冷戰巔峰。因此，把「7%成長」說成「7% GDP」，並不是小小的口誤，而是兆美元等級的錯誤。

第二，游提到，台灣的負擔：我們真的投入不足嗎？如果單純比較「國防預算成長率」，台灣其實走得更快。2026 年：常態國防預算9495億台幣；年成長22.9%占GDP約3.32%。如果再加上1.25兆特別預算，台灣的國防財政負擔將更高。換句話說，不論是預算成長速度，還是GDP 占比，台灣都遠高於中國大陸。

第三，數字背後，是庶民社會的真實負擔。當我們討論國防預算「落差」時，不能只看對岸的絕對規模，也必須考慮台灣社會的承受能力。台灣2026年22.9%的國防預算成長率，遠高於中國大陸的7%。這不只是防衛決心的展現，同時也是社會資源的大幅重新分配。在經濟成長放緩、通膨壓力仍在的當下，每一分軍購預算，都是從教育、社福與基礎建設中擠出來的。

游淑慧說，因此，當前立法委員轉身成為美國學者，在華府談論「台灣應該再多做（買）一些」時，也不應忽視，台灣社會早已承擔了亞洲多數國家之上、甚至接近北約標準的國防支出比例。我們需要的是「有效防衛」，而不是「無止盡的預算喊價」，在數據上務實，才能在戰略上誠實。