內政部：體位區分標準修正尚未上路 規劃性別友善配套

藝人閃兵受關注，國防部預告「體位區分標準修正草案」，遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部今天說，制度尚未上路，仍在彙整各界意見並研議修正，也將持續強化性別友善服役環境與配套措施。

有藝人偽造高血壓病史逃避兵役引起討論，國防部去年12月已會銜內政部預告修正體位區分標準。

不過，國家人權委員會與民間團體先前質疑，項次109（泌尿生殖器-外性徵異常）及項次189（精神系統-性心理特定狀況），擬將雙性人及跨性別者由免役體位改列替代役體位，若沒有考量現行替代役徵兵檢查、體位判定過程、基礎訓練及分發欠缺性別友善保障，也未提出配套措施，恐衝擊基本人權。

民眾黨立委劉書彬今天在立法院質詢表示，跨性別者進入成功嶺受訓依然要面對集體住宿、男性化管理模式、可能被迫暴露身體等狀況。

內政部長劉世芳答詢，衛福部與專業醫學會有達成一定共識，希望在一年中透過專業醫師持續追蹤並了解個案是否適合服替代役、或是否達免役標準，成功嶺的跨性別友善住宿環境也會改善。

內政部晚間透過新聞稿指出，體位區分標準的主管機關是國防部，相關修正是由國防部會同內政部辦理，並邀衛生福利部、各專科醫學會、相關機關及人權團體共同參與研議，以兼顧醫學專業、制度公平及人權保障。

內政部指出，體位區分標準自民國95年修正後，當時免役率約為8%，目前台灣免役率已約16%。隨役期恢復為1年，社會各界高度關注兵役公平性，因此啟動通盤檢討，並參考其他實施徵兵制國家作法，如新加坡免役率約3%、韓國及以色列約5%。

內政部表示，對於各界關切的相關項次，將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，並與國防部共同研議適當的體位判定標準，以兼顧役男權益與兵役制度公平。另替代役體位將進一步區分，依服勤單位及勤務性質分發，使役男服勤安排更符合身體條件與實際需求。

內政部表示，將持續強化性別友善服役環境，並確保役男入營受訓期間的健康照護與醫療安全。

針對如何強化性別友善服役環境，內政部役政司官員告訴中央社記者，包括在替代役役男入營前了解個別需求並提供必要協助，持續改善成功嶺基礎訓練的營舍設施、生活管理與輔導機制，同時加強幹部性別平權及人權教育訓練，妥善規劃服勤模式與相關配套措施。