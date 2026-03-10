聽新聞
內政部：體位區分標準修正尚未上路 規劃性別友善配套

中央社／ 台北10日電
國防部預告「體位區分標準修正草案」，遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。圖／聯合報系資料照片
國防部預告「體位區分標準修正草案」，遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。圖／聯合報系資料照片

藝人閃兵受關注，國防部預告「體位區分標準修正草案」，遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部今天說，制度尚未上路，仍在彙整各界意見並研議修正，也將持續強化性別友善服役環境與配套措施。

有藝人偽造高血壓病史逃避兵役引起討論，國防部去年12月已會銜內政部預告修正體位區分標準。

不過，國家人權委員會與民間團體先前質疑，項次109（泌尿生殖器-外性徵異常）及項次189（精神系統-性心理特定狀況），擬將雙性人及跨性別者由免役體位改列替代役體位，若沒有考量現行替代役徵兵檢查、體位判定過程、基礎訓練及分發欠缺性別友善保障，也未提出配套措施，恐衝擊基本人權。

民眾黨立委劉書彬今天在立法院質詢表示，跨性別者進入成功嶺受訓依然要面對集體住宿、男性化管理模式、可能被迫暴露身體等狀況。

內政部長劉世芳答詢，衛福部與專業醫學會有達成一定共識，希望在一年中透過專業醫師持續追蹤並了解個案是否適合服替代役、或是否達免役標準，成功嶺的跨性別友善住宿環境也會改善。

內政部晚間透過新聞稿指出，體位區分標準的主管機關是國防部，相關修正是由國防部會同內政部辦理，並邀衛生福利部、各專科醫學會、相關機關及人權團體共同參與研議，以兼顧醫學專業、制度公平及人權保障。

內政部指出，體位區分標準自民國95年修正後，當時免役率約為8%，目前台灣免役率已約16%。隨役期恢復為1年，社會各界高度關注兵役公平性，因此啟動通盤檢討，並參考其他實施徵兵制國家作法，如新加坡免役率約3%、韓國及以色列約5%。

內政部表示，對於各界關切的相關項次，將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，並與國防部共同研議適當的體位判定標準，以兼顧役男權益與兵役制度公平。另替代役體位將進一步區分，依服勤單位及勤務性質分發，使役男服勤安排更符合身體條件與實際需求。

內政部表示，將持續強化性別友善服役環境，並確保役男入營受訓期間的健康照護與醫療安全。

針對如何強化性別友善服役環境，內政部役政司官員告訴中央社記者，包括在替代役役男入營前了解個別需求並提供必要協助，持續改善成功嶺基礎訓練的營舍設施、生活管理與輔導機制，同時加強幹部性別平權及人權教育訓練，妥善規劃服勤模式與相關配套措施。

「川習會」是否影響台灣？學者僅憂心美對台軍購恐拖延

「美國總統川普與中國國家主席習近平會面，可能會影響對我軍購！」學者王宏仁、曾偉峯10日針對川習會進行分析時，都強調美國對台軍購可能受到影響；王宏仁另擔心中方在會中要求美方減少對東亞盟友軍事行動的支持表態，也會期盼川普講「反對台獨」…

藍委稱1.25兆確定台灣安全應再多編 卓榮泰酸回：可提1.25兆＋N

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委羅明才質詢時，希望政府在講1.25兆元龐大軍購支出時，能夠想想民眾的感受，「1.25兆編下去，台灣就OK了嗎？要多編一點啊」。未料，卓榮泰竟順勢回覆：「那委員可以提1.25兆＋N。」

我對美採購M1A2T戰車 最後一批28輛「最快3月底運抵台灣」

台灣對美採購108輛M1A2T戰車，國防部官員今天表示，第3批、28輛M1A2T戰車已在美國生產完畢，預計最快本月底運抵...

海鯤潛艦再度出海潛航測試 預計挑戰更深水域潛航

國造潛艦海鯤號今天上午再度出海展開潛航測試，受到鋒面影響今天南部海況較差，外海可以明顯見到湧浪，海鯤潛艦與相關戒護船隻還是頂著風浪前往預定海域進行潛航測試，經過之前4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航，預計將會向更深水深測試潛艦的耐航力。

川普稱美伊「戰爭近完成」 國安局前局長李翔宙：繫於三個矛盾

美伊戰事延燒，全球震盪，國安局前局長李翔宙分析，川普昨告訴CBS：「我認為戰爭已非常完整，差不多了，伊朗海、空軍戰力不全，此次作戰進度「遠遠超前」原預估；美國國家情報委員會最新機密評估報告，摧毀伊朗軍力，無助推翻伊朗政權；伊朗伊斯蘭革命衛隊表示已準備繼續對美國進行激烈戰爭；這三個事實同時存在於同一個時間點：川普說「戰爭近完成」，情報界說「無法推翻政權」，伊朗說「準備繼續打」。三者之間的矛盾，是理解一切後續分析的關鍵鑰匙。

