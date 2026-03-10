「川習會」是否影響台灣？學者僅憂心美對台軍購恐拖延

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對3月底的川習會，學者強調，對台軍購會是首要關注的議題，可觀察如何利益交換。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平會面，可能會影響對我軍購！」學者王宏仁、曾偉峯10日針對川習會進行分析時，都強調美國對台軍購可能受到影響；王宏仁另擔心中方在會中要求美方減少對東亞盟友軍事行動的支持表態，也會期盼川普講「反對台獨」；曾偉峯則認為，美方會要求中方採購與投資，換取軍購延期或減量。

根據外媒報導，美國總統川普將於3月31日到4月2日訪問北京，與中國國家主席習近平會面，美國「先遣小組」已於3月初抵達北京，與中方進行籌備工作，而川普因為行程緊湊和安全方面的考慮，將不會前往北京以外的任何城市。由於上次川習會雙方敲定關稅與下次互訪，這次各界也關注川習會的可能結果。

減少反擊武器軍售

對此，成大政治系教授王宏仁受訪時表示，川普與習近平兩人在去年APEC峰會見面後，這段期間發生很多事，兩人也有再通電話，而從上次通話中，中方最關注美國對台軍售問題。他指出，都有報導指出美方將會對台軍售，且額度比第一次的110億美元還要多，國會也已批准、國務院也有準備，但都還沒有宣布。

因此王宏仁認為，中方希望藉由這次川習會的會談，向川普反映軍購問題，雖然無法完全阻止軍購發生，但至少也要拖延川普發布的時間，還有軍購金額與內容的調整，如減少海馬士等進攻型、中國若對台動武，我方可對中國沿岸反擊的武器，對防禦性的武器則睜一隻眼、閉一隻眼。

中美不會有「大交易」

政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時則說，從雙方APEC見面到之前的通話，最明顯的就是軍售議題，因此這次會面一定會涉及台灣議題，北京希望能從川普獲得軍售的承諾，這是中國反對外部勢力干涉的作為上，除了軍演以外很重要的措施，盼美國不要再武裝台灣，或是依照《八一七公報》規定，逐年減少對台軍購。

「但川普不可能真的不賣武器給台灣。」曾偉峯分析，中美不可能此時在台灣議題上進行大交易：中國不認為台灣可以交易，而對美方來說，交易台灣不符合美國利益，且美國國內還有國會與《臺灣關係法》的規範，川普可能會要求中方投資、採購產品，換取美方對台議題的口頭、文件或實質作為的表態。

川普知道該講什麼

「美國可能會減少台灣周圍友邦對我支持。」王宏仁分析，外交部長王毅近日受訪，持續對日本施壓，中方也可能在川習會上要求，若日本與其他鄰近國家有軍事或挺台行動，美方也要對其施壓，或是減少事後支持的表態。習近平還可能要求美方在遏止台獨有具體行動，盼川普公開說出「反對台獨」等言論，這對台灣來說不是很好的結果。

但曾偉峯認為，川普是相當聰明的領導人，該說什麼、什麼不該講他很清楚，且美國國家安全戰略報告上，東亞與半導體依舊是美國重視的利益，而川普雖然希望與中國形成「G2」共管世界，但不代表會完全退出東亞，只是不像過去那麼極限施壓，可以關注雙方如何進行利益交換。

