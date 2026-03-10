快訊

藍委稱1.25兆確定台灣安全應再多編 卓榮泰酸回：可提1.25兆＋N

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫今日赴立法院備詢。圖/聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫今日赴立法院備詢。圖/聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委羅明才質詢時，希望政府在講1.25兆元龐大軍購支出時，能夠想想民眾的感受，「1.25兆編下去，台灣就OK了嗎？要多編一點啊」。未料，卓榮泰竟順勢回覆：「那委員可以提1.25兆＋N。」

羅明才質詢表示，去年普發一萬元有非常多民眾去領，民眾需要政府的小確幸，因此自己主張未來只要稅收超徵累積到3000億元時，立刻採取普發現金，直接匯入民眾口袋。

卓榮泰答詢說，政府期待用更精算的方式讓全民共享，政府因種種財政規畫，今年也舉債了3000億元；普發現金民眾接受很好，但政府也因此舉債了3000億元，從整個財政結構來看差不多。

羅明才質詢指出，但政府軍購一次就要買1.25兆元，希望也能留一些資源讓全民共享，多多照顧未來年輕人，給未來每個出生兒設立未來帳戶；因此在講1.25兆元龐大數字時，希望能夠想想民眾的感受。

卓榮泰回覆，政府是同時並進在處理這幾項重大的事情，重大建設、國防預算和社會福利，全面都要升級；現在有財政能力做這樣的工作，但不能把全部力量都集中在某一塊，而是做合理分配。

羅明才追問，「所以1.25兆編下去，就台灣就OK、安全了？那應該要多編一點」。卓榮泰立刻回覆，「那委員可以提1.25兆＋N版本」。羅明才則點頭，未再繼續回應。

行政院長 國防預算 普發現金 卓榮泰 羅明才 國民黨

