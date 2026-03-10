快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

對美軍購 MQ-9B 無人機延宕？ 顧立雄澄清：交貨進度正常

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國軍向美國採購的MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄強調，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交貨。圖／取自General Atomics
國軍向美國採購的MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄強調，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交貨。圖／取自General Atomics

對於媒體報導對美軍購「首批2架MQ-9B無人機交機再延宕」，國防部長顧立雄10日受訪時澄清，目前MQ-9B相關交貨進度都正常，也沒有其他的武器因為俄烏戰爭影響而延誤交貨。另HIMARS（海馬斯多管火箭系統）已收到發價書，盼儘速獲得國會授權來進行簽署。

顧立雄表示，MQ-9B 並沒有延宕，他不知道相關情況是從哪裡聽來的。目前MQ-9B相關交貨進度都正常，也沒有其他的武器因為俄烏戰爭影響而延誤交貨。

有關第四項發價書，HIMARS（海馬斯多管火箭系統）何時收到、將於何時簽署，顧立雄說明，3月6日已收到發價書，期限是3月26日之前必須要簽署。五項發價書之中，已經拿到四項，國防部希望這五項都能獲得授權後進行簽署。

顧立雄指出，特別是HIMARS的部分，因為相關的期程、長前置期非常重要，如果不趕快簽約，再延宕的話，恐怕會有相關產能的影響。希望能夠儘速獲得國會授權，來進行簽署。

媒體詢問，俄烏戰爭的部分，韓方的天弓飛彈已被調度到中東前線，我方現役飛彈是否可能也被調度到中東前線？

顧立雄解釋，我方獲得的美製武器，原則上如果屆期，還是進行汰除。除非美方對我方提出相關需求，由美方來運送回去之後，再做其他用途。但美方「迄今」並沒有因為俄烏戰爭的關係，來跟我方說要將這些相關汰除設備提取去應用在戰場。

至於怎麼看中共軍機在除夕、春節期間繞台？顧立雄認為，大家都有很多研判，不過中共對我武力併吞企圖始終存在，不能單靠共機有無過中線來判斷。事實上，共艦持續在台灣四周，每天至少維持4 到5艘，企圖將台海內水化的法律戰手段，至今未停歇。國軍會持續密切關注後續動態。

國防部空軍司令部也說明，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。我軍與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力。

俄烏戰爭 空軍 美軍 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄：海馬士發價書簽署期限3月26日 盼儘快獲得授權

MQ-9B因中東戰事交貨延後？ 顧立雄否認：哪聽來的

空軍：MQ-9B軍購案依期程執行 未受中東戰事影響

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

相關新聞

海鯤潛艦再度出海潛航測試 預計挑戰更深水域潛航

國造潛艦海鯤號今天上午再度出海展開潛航測試，受到鋒面影響今天南部海況較差，外海可以明顯見到湧浪，海鯤潛艦與相關戒護船隻還是頂著風浪前往預定海域進行潛航測試，經過之前4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航，預計將會向更深水深測試潛艦的耐航力。

川普稱美伊「戰爭近完成」 國安局前局長李翔宙：繫於三個矛盾

美伊戰事延燒，全球震盪，國安局前局長李翔宙分析，川普昨告訴CBS：「我認為戰爭已非常完整，差不多了，伊朗海、空軍戰力不全，此次作戰進度「遠遠超前」原預估；美國國家情報委員會最新機密評估報告，摧毀伊朗軍力，無助推翻伊朗政權；伊朗伊斯蘭革命衛隊表示已準備繼續對美國進行激烈戰爭；這三個事實同時存在於同一個時間點：川普說「戰爭近完成」，情報界說「無法推翻政權」，伊朗說「準備繼續打」。三者之間的矛盾，是理解一切後續分析的關鍵鑰匙。

顧立雄：海馬士發價書簽署期限3月26日 盼儘快獲得授權

美國在去年底宣布對台8項軍售，國防部長顧立雄上周透露我方已收到增購82套海馬士多管火箭的發價書草案，顧立雄今表示，我方在是3月6號收到發價書，應該是在3月26號之前要簽署。他強調，海馬士的發價書攸關後續產能，希望盡快獲得授權簽署。

MQ-9B因中東戰事交貨延後？ 顧立雄否認：哪聽來的

國軍向美國訂購4架MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄今強調，MQ-9B 並沒有延宕，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交機。顧立雄並說，目前為止美方並未要求調撥運用我方的除役武器裝備。

影／國造潛艦海鯤艦今再出海潛航測試 學者：會往更深水域

國造潛艦海鯤艦今年開始潛航測試，在經過4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航。軍事觀察學者認為，將會向更深水深測試潛艦的耐航力。

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

政府遷台初期，蔣經國秉承父命擔任國防部政治部主任，推動改善軍隊與情報單位風氣，蔣經國日記留下許多不滿情治單位為了辦案立功，不擇手段，含血噴人的文字。保密局長毛人鳳更是讓蔣經國憤慨難忍，蔣經國查辦保密局集體貪汙舞弊，卻放過了毛人鳳，將掌握的調查資料密存，直到幾年後毛人鳳病逝，蔣經國都未發動調查，為毛人鳳保存了名譽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。