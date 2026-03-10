對美軍購 MQ-9B 無人機延宕？ 顧立雄澄清：交貨進度正常

對於媒體報導對美軍購「首批2架MQ-9B無人機交機再延宕」，國防部長顧立雄10日受訪時澄清，目前MQ-9B相關交貨進度都正常，也沒有其他的武器因為俄烏戰爭影響而延誤交貨。另HIMARS（海馬斯多管火箭系統）已收到發價書，盼儘速獲得國會授權來進行簽署。

顧立雄表示，MQ-9B 並沒有延宕，他不知道相關情況是從哪裡聽來的。目前MQ-9B相關交貨進度都正常，也沒有其他的武器因為俄烏戰爭影響而延誤交貨。

有關第四項發價書，HIMARS（海馬斯多管火箭系統）何時收到、將於何時簽署，顧立雄說明，3月6日已收到發價書，期限是3月26日之前必須要簽署。五項發價書之中，已經拿到四項，國防部希望這五項都能獲得授權後進行簽署。

顧立雄指出，特別是HIMARS的部分，因為相關的期程、長前置期非常重要，如果不趕快簽約，再延宕的話，恐怕會有相關產能的影響。希望能夠儘速獲得國會授權，來進行簽署。

媒體詢問，俄烏戰爭的部分，韓方的天弓飛彈已被調度到中東前線，我方現役飛彈是否可能也被調度到中東前線？

顧立雄解釋，我方獲得的美製武器，原則上如果屆期，還是進行汰除。除非美方對我方提出相關需求，由美方來運送回去之後，再做其他用途。但美方「迄今」並沒有因為俄烏戰爭的關係，來跟我方說要將這些相關汰除設備提取去應用在戰場。

至於怎麼看中共軍機在除夕、春節期間繞台？顧立雄認為，大家都有很多研判，不過中共對我武力併吞企圖始終存在，不能單靠共機有無過中線來判斷。事實上，共艦持續在台灣四周，每天至少維持4 到5艘，企圖將台海內水化的法律戰手段，至今未停歇。國軍會持續密切關注後續動態。

國防部空軍司令部也說明，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。我軍與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力。