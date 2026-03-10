海鯤潛艦再度出海潛航測試 預計挑戰更深水域潛航

國軍向美國訂購4架MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄今強調，MQ-9B 並沒有延宕，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交機。顧立雄並說，目前為止美方並未要求調撥運用我方的除役武器裝備。

2026-03-10 10:24