海鯤潛艦再度出海潛航測試 預計挑戰更深水域潛航
國造潛艦海鯤號今天上午再度出海展開潛航測試，受到鋒面影響今天南部海況較差，外海可以明顯見到湧浪，海鯤潛艦與相關戒護船隻還是頂著風浪前往預定海域進行潛航測試，經過之前4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航，預計將會向更深水深測試潛艦的耐航力。
台船昨天發表「潛艦知識科普」，以「造船電銲，打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師」，指出早期採「鉚接」鉚釘固定鋼板，結構較重且施工費時費力，後來「銲接」透過銲條產生的電弧將鋼板完全熔合，使船體結構完全一體化；近期轉為「半自動化時期」，因「AI機械手臂自動化」新科技，導入AI演算法自動化與智慧控制系統，更大幅提升效率與穩定性，銲接機器人可依設定路線，自動移動銲槍並控制銲接的速度、角度和溫度，由於機器不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。
