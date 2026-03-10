聽新聞
顧立雄：海馬士發價書簽署期限3月26日 盼儘快獲得授權
美國在去年底宣布對台8項軍售，國防部長顧立雄上周透露我方已收到增購82套海馬士多管火箭的發價書草案，顧立雄今表示，我方在是3月6號收到發價書，應該是在3月26號之前要簽署。他強調，海馬士的發價書攸關後續產能，希望盡快獲得授權簽署。
美國在去年底宣布對台8項軍售，其中5項屬於國防部編列的不對稱軍購特別預算，美方除了已經提交M109A7自走砲、標槍及拖式反裝甲飛彈等3項發價書之外，國防部長顧立雄證實，我方已經收到海馬士多管火箭的發價書草案。
顧立雄今天表示，我方在是3月6號收到發價書，應該是在3月26號之前要簽署。
他強調，5項軍售發價書，我方已經拿到其中4項。國防部希望這5項都能獲得授權後進行簽署。特別是海馬士火箭的部分，因為相關的期程、若能早日獲得對我方非常重要，如果不趕快簽約，導致再延宕的話，恐怕會影響相關產能。所以還是希望能夠儘速獲得授權來進行簽署。
