顧立雄：海馬士發價書簽署期限3月26日 盼儘快獲得授權

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
海馬士多管火箭飛彈。圖／聯合報系資料照片
海馬士多管火箭飛彈。圖／聯合報系資料照片

美國在去年底宣布對台8項軍售，國防部長顧立雄上周透露我方已收到增購82套海馬士多管火箭的發價書草案，顧立雄今表示，我方在是3月6號收到發價書，應該是在3月26號之前要簽署。他強調，海馬士的發價書攸關後續產能，希望盡快獲得授權簽署。

美國在去年底宣布對台8項軍售，其中5項屬於國防部編列的不對稱軍購特別預算，美方除了已經提交M109A7自走砲、標槍及拖式反裝甲飛彈等3項發價書之外，國防部長顧立雄證實，我方已經收到海馬士多管火箭的發價書草案。

顧立雄今天表示，我方在是3月6號收到發價書，應該是在3月26號之前要簽署。

他強調，5項軍售發價書，我方已經拿到其中4項。國防部希望這5項都能獲得授權後進行簽署。特別是海馬士火箭的部分，因為相關的期程、若能早日獲得對我方非常重要，如果不趕快簽約，導致再延宕的話，恐怕會影響相關產能。所以還是希望能夠儘速獲得授權來進行簽署。

李四川離職誰接副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

川普稱美伊「戰爭近完成」 國安局前局長李翔宙：繫於三個矛盾

美伊戰事延燒，全球震盪，國安局前局長李翔宙分析，川普昨告訴CBS：「我認為戰爭已非常完整，差不多了，伊朗海、空軍戰力不全，此次作戰進度「遠遠超前」原預估；美國國家情報委員會最新機密評估報告，摧毀伊朗軍力，無助推翻伊朗政權；伊朗伊斯蘭革命衛隊表示已準備繼續對美國進行激烈戰爭；這三個事實同時存在於同一個時間點：川普說「戰爭近完成」，情報界說「無法推翻政權」，伊朗說「準備繼續打」。三者之間的矛盾，是理解一切後續分析的關鍵鑰匙。

MQ-9B因中東戰事交貨延後？ 顧立雄否認：哪聽來的

國軍向美國訂購4架MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄今強調，MQ-9B 並沒有延宕，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交機。顧立雄並說，目前為止美方並未要求調撥運用我方的除役武器裝備。

影／國造潛艦海鯤艦今再出海潛航測試 學者：會往更深水域

國造潛艦海鯤艦今年開始潛航測試，在經過4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航。軍事觀察學者認為，將會向更深水深測試潛艦的耐航力。

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

政府遷台初期，蔣經國秉承父命擔任國防部政治部主任，推動改善軍隊與情報單位風氣，蔣經國日記留下許多不滿情治單位為了辦案立功，不擇手段，含血噴人的文字。保密局長毛人鳳更是讓蔣經國憤慨難忍，蔣經國查辦保密局集體貪汙舞弊，卻放過了毛人鳳，將掌握的調查資料密存，直到幾年後毛人鳳病逝，蔣經國都未發動調查，為毛人鳳保存了名譽。

