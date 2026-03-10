川普稱美伊「戰爭近完成」 國安局前局長李翔宙 : 繫於三個矛盾

美伊戰事延燒，全球震盪，國安局前局長李翔宙分析，川普昨告訴CBS：「我認為戰爭已非常完整，差不多了，伊朗海、空軍戰力不全，此次作戰進度「遠遠超前」原預估；美國國家情報委員會最新機密評估報告，摧毀伊朗軍力，無助推翻伊朗政權；伊朗伊斯蘭革命衛隊表示已準備繼續對美國進行激烈戰爭；這三個事實同時存在於同一個時間點：川普說「戰爭近完成」，情報界說「無法推翻政權」，伊朗說「準備繼續打」。三者之間的矛盾，是理解一切後續分析的關鍵鑰匙。

李翔宙指出，川普的原話是「I think the war is very complete, pretty much」——「pretty much」這個修飾語本身，就已悄然洩露了表述底下的不確定性。舉世軍事勝利宣言，從來沒有「差不多」。

然而，正規軍事能力的摧毀，從來不等於戰略威脅的消除。越共在1968年春節攻勢後已接近被常規摧毀，越戰仍打了7年。塔利班在2001年的正規軍事能力被美軍徹底壓制，20年後重新執政。革命衛隊的滲透性組織結構、代理武裝網絡、情報能力、網路攻擊工具，不會隨著海軍艦艇的沉沒而消失。

他分析，「戰爭很完整」不是軍事報告，而是政治訊息管理的精心設計。川普在佛羅里達州舉行的共和黨眾議員年度靜修會議上同步發表聲明，這個場合，決定了他話語的首要受眾不是德黑蘭，而是正面臨2026年期中選舉壓力的共和黨眾議員。用軍事手段達成的，是軍事層面的重創；用軍事手段無法達成的，是政治層面的政權更迭。而政治目標的達成，才是決定這場戰爭是否真正「完整」的唯一標準。

李翔宙表示，軍事行動確已達到有限目標，但「完整」是政治表述，非戰略現實；「接管荷莫茲」是談判籌碼，短期不會實現，但長期影響深遠；伊朗新領袖的強硬姿態，使快速政治收尾的可能性降低；能源危機愈趨嚴峻，將是迫使各方回到談判桌的最強大結構性壓力；因此，真正的戰爭終局，仍懸而未決。

當川普說「戰爭很完整」的同時，一艘阿聯酋拖船在荷姆茲海峽因爆炸沉沒、船員失蹤；布倫特原油仍在每桶120美元的高位；伊朗革命衛隊聲稱準備好繼續激烈作戰；美國國家情報委員會的機密評估確認無法推翻政權。

李翔宙說，「Very complete」，是一個在高爾夫球場的電話採訪中說出的話術，而現實，正在荷姆茲海峽的煙霧中、德黑蘭的廢墟裡、全球能源市場的恐慌波動中；這場戰爭持續多久？其實真正的戰場不在任何一座被炸毀的建築裡、海峽被攔截轟沉的貨輪上，而在政治宣示與歷史現實之間那條永遠危險的鴻溝之中。