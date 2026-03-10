MQ-9B因中東戰事交貨延後？ 顧立雄否認：哪聽來的

國軍向美國訂購4架MQ-9B無人機，傳出因中東戰事爆發，原定今年第三季交機的時程將延後，國防部長顧立雄今強調，MQ-9B 並沒有延宕，沒有任何武器因俄烏戰爭或中東戰事而影響交機。顧立雄並說，目前為止美方並未要求調撥運用我方的除役武器裝備。

國軍向美國採購4架MQ-9B無人機，原訂2025年全數交機，後修訂為2026、2027年分批交。原定今年第三季將先交機2架，不過傳出因中東戰事爆發，目前交機期程又已確定延後。

顧立雄在立法院回應媒體詢問表示，不知道相關的情況是從哪裡聽來的。目前MQ-9B相關的交貨進度都正常。也沒有其他的武器是因為俄烏戰爭的影響而延誤交貨的情況。

空軍司令部一早也緊急發布新聞稿強調，空軍循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。

空軍強調，與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力；更呼籲媒體避免誤導大眾視聽。

另一方面，中東戰事緊張，阿拉伯聯合大公國要求南韓加速提前運交韓製天弓二型防空飛彈，補充對伊朗的攔截作戰耗損，我方的美製武器有無可能循除役的鷹式飛彈模式，移交美方支援中東或俄烏戰事？

顧立雄說，我方獲得的美製武器，原則上是屆期進行汰除；除非美方有對我方有相關的需求，由他們運送回去後再做其他的用途。但至今並沒有因為俄烏戰爭的關係，向我方要求將相關的汰除設備，提取應用在戰場的情況。