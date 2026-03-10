影／國造潛艦海鯤艦今再出海潛航測試 學者：會往更深水域

國造潛艦海鯤艦今年開始潛航測試，在經過4次潛航測試，相隔1月個多月，今天第五次出海潛航。軍事觀察學者認為，將會向更深水深測試潛艦的耐航力。

軍事觀察學者紀東昀今天仍與許多軍事迷，在高雄港第二港口為海鯤艦加油。紀東昀說，海鯤艦歷經6次浮航及今年4次潛航測試，今天再出海測試，應該會往更深的水深測試。

紀東昀認為，在100公尺左右的水深，應該是可以降溫10度左右，潛艦要維持內部溫度，反控系統就非常重要，包括靜音、聲納及動力系統、耗能和在水下表現，都要逐項來執行測試。

台船昨天發表「潛艦知識科普」，以「造船電銲，打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師」，指出早期採「鉚接」鉚釘固定鋼板，結構較重且施工費時費力，後來「銲接」透過銲條產生的電弧將鋼板完全熔合，使船體結構完全一體化；近期轉為「半自動化時期」，因「AI機械手臂自動化」新科技，導入AI演算法自動化與智慧控制系統，更大幅提升效率與穩定性，銲接機器人可依設定路線，自動移動銲槍並控制銲接的速度、角度和溫度，由於機器不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。

紀東昀表示，潛艦銲接技術跟一般船艦完全不一樣，沒辦法逐塊來組合，必須要壓成一個正圓然後進行銲接，像艦艏和艦艉壓出3D變化，這部分難度非常高，運用機械器人來銲接可以更穩定品質。

海鯤艦今天再次出海潛航測試。記者林保光／攝影

