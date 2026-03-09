藍軍購條例為何突增300億元？徐巧芯揭與美方有機密合作案

國民黨版軍購特別條例草案付委，不過最終版本與記者會有300億元差距，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯表示，關鍵並非數字，真正問題在於國防部從未積極溝通，致使政院1.25兆版本不被信任；她還透露，300億關鍵差距牽涉與美的機密合作，也希望藍白能整合共識支持同一版本，關鍵的時間點預計在3月底前。

徐巧芯今日接受「中午來開匯」專訪時指出，軍購條例的數字不是關鍵，不必糾結而讓綠營見縫插針，問題還是在國防部並無認真跟在野黨溝通，美方算是被欺騙的，被拖延這麼久，國防部應該要負責任，先前從未做過溝通，致使政院1.25兆元版本不被信任。

徐巧芯表示，她的想法是先將預算匡列，由美方來做選擇，她也想要趕快結束軍事特別條例的戰場，所以針對美國有發價書的部分黨團才列入條例，她不認為她的想法跟「3800+N」差距這麼大，都是為了解決問題。

徐巧芯揭露，美方第一階段不是3500億，而是3800億，起碼要3800億第一階段才能正式啟動，有包含機密合作案不會在這階段公開發價書，且美國總統川普已經簽署。再者，民眾黨提的4000億是足以讓軍購第一階段啟動的，這對於後續藍白整合有關鍵要素，希望在野能共同支持同一版本，別讓民進黨見縫插針。

徐巧芯提及，國民黨中央表示要分階段監督，第一階段的啟動是3800億，目前美方已經簽署發價書，美方也迫切於台方的軍售案，盼盡速啟動，目前就是預計3月底之前，美方所需要的啟動全案預算就是3800億，要分清楚階段；另外，她也重申立場，即便美方不滿，作為在野黨的立法委員也不可能讓美國事事都滿意，當然期盼台美關係好，但並非美方要求，台灣就要事事埋單。