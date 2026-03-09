快訊

藍軍購條例為何突增300億元？徐巧芯揭與美方有機密合作案

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委徐巧芯今日接受「中午來開匯」專訪。圖／「中午來開匯」提供
國民黨立委徐巧芯今日接受「中午來開匯」專訪。圖／「中午來開匯」提供

國民黨版軍購特別條例草案付委，不過最終版本與記者會有300億元差距，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯表示，關鍵並非數字，真正問題在於國防部從未積極溝通，致使政院1.25兆版本不被信任；她還透露，300億關鍵差距牽涉與美的機密合作，也希望藍白能整合共識支持同一版本，關鍵的時間點預計在3月底前。

徐巧芯今日接受「中午來開匯」專訪時指出，軍購條例的數字不是關鍵，不必糾結而讓綠營見縫插針，問題還是在國防部並無認真跟在野黨溝通，美方算是被欺騙的，被拖延這麼久，國防部應該要負責任，先前從未做過溝通，致使政院1.25兆元版本不被信任。

徐巧芯表示，她的想法是先將預算匡列，由美方來做選擇，她也想要趕快結束軍事特別條例的戰場，所以針對美國有發價書的部分黨團才列入條例，她不認為她的想法跟「3800+N」差距這麼大，都是為了解決問題。

徐巧芯揭露，美方第一階段不是3500億，而是3800億，起碼要3800億第一階段才能正式啟動，有包含機密合作案不會在這階段公開發價書，且美國總統川普已經簽署。再者，民眾黨提的4000億是足以讓軍購第一階段啟動的，這對於後續藍白整合有關鍵要素，希望在野能共同支持同一版本，別讓民進黨見縫插針。

徐巧芯提及，國民黨中央表示要分階段監督，第一階段的啟動是3800億，目前美方已經簽署發價書，美方也迫切於台方的軍售案，盼盡速啟動，目前就是預計3月底之前，美方所需要的啟動全案預算就是3800億，要分清楚階段；另外，她也重申立場，即便美方不滿，作為在野黨的立法委員也不可能讓美國事事都滿意，當然期盼台美關係好，但並非美方要求，台灣就要事事埋單。

台美關係 美國 國民黨版

陸軍機、軍艦擾台架次驟減 專家分析原因：「這情況」才算不尋常

據法新社報導，北京近年持續對台灣施加軍事壓力，幾乎每天都派遣軍機與軍艦在台灣周邊活動。不過，近期大陸軍機在台海周邊活動明顯減少。

國防部：國家軍事博物館新建工程 可望今年6月完工

國防部表示， 「國家軍事博物館」新建工程，可望於今（2026）年6月完工。

美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各...

軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

