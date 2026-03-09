快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍機、軍艦擾台架次驟減 專家分析原因：「這情況」才算不尋常

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
國防部資料顯示，自2月23日起至今，僅在3月7日偵獲2架大陸軍機擾台，其餘14天均未偵獲共機活動。(圖／我國防部資料照)
國防部資料顯示，自2月23日起至今，僅在3月7日偵獲2架大陸軍機擾台，其餘14天均未偵獲共機活動。(圖／我國防部資料照)

據法新社報導，北京近年持續對台灣施加軍事壓力，幾乎每天都派遣軍機與軍艦在台灣周邊活動。不過，近期大陸軍機在台海周邊活動明顯減少。

國防部資料顯示，自2月23日起至今，僅在3月7日偵獲2架大陸軍機擾台，其餘14天均未偵獲共機活動。

法新社根據國防部每日公布的資料統計，自2月28日以來，台灣周邊24小時內僅偵獲2架大陸軍機，遠低於去年同期的86架。這也是法新社自2024年開始記錄相關資料以來，未偵測到中國軍機時間最長的一次。

統計也顯示，過去10天台灣周邊平均每天偵測到約6艘大陸軍艦，與去年同期相同。與去年相比，今年1、2月大陸軍機繞台架次下降約42%，軍艦數量則減少約4.5%。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，共機近期減少擾台可能有多項原因，包括目前正值中國大陸「兩會」期間；共機未擾台不代表沒有進行演訓；近期中東局勢升溫；美中可能舉行「川習會」，以及外界關注的「鄭習會」正在醞釀。此外，台灣行政院長卓榮泰訪日、陸軍司令訪問菲律賓等因素，也可能影響兩岸互動。他認為，不排除兩會結束後，共軍恢復甚至加大戰備警巡的可能。

另，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫研究員賀博然（Brian Hart）7日在社群平台X表示，每年「兩會」期間，解放軍飛入台灣防空識別區（ADIZ）的架次幾乎都會降至零或接近於零。如果這種情況在兩會結束後仍持續很久，才算不尋常，「目前沒有任何證據顯示存在異常」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）則在Substack撰文表示：「我從沒想過自己會因為解放軍停止在台灣周邊行動而感到擔憂，但缺乏合理解釋讓人不安。」

開源資料平台PLATracker創辦人路易士（Ben Lewis）也指出，如果這段活動空檔持續越久，他就越擔心可能帶來更廣泛影響，但目前沒有跡象顯示中國正在準備重大軍事行動。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，這可能是北京企圖營造降低對台威脅的氛圍，以影響台灣民眾對增加國防支出的支持。

有台灣安全官員向法新社表示，北京可能試圖營造中國正在降低對台威脅的假象，藉此影響美國對台灣安全支持，「我們絕不能放鬆警戒」。

張五岳 北京 解放軍 大陸

延伸閱讀

過去10天有9天未擾台 共機活動驟減專家直呼不尋常

中共整治軍隊 學者：五中全會人事明朗化

兩會人事變動有限…專家分析「習近平接班布局」：關注今秋五中全會逐步明朗

沈有忠：中共是印太地區的麻煩製造者與威脅來源

相關新聞

陸軍機、軍艦擾台架次驟減 專家分析原因：「這情況」才算不尋常

據法新社報導，北京近年持續對台灣施加軍事壓力，幾乎每天都派遣軍機與軍艦在台灣周邊活動。不過，近期大陸軍機在台海周邊活動明顯減少。

國防部：國家軍事博物館新建工程 可望今年6月完工

國防部表示， 「國家軍事博物館」新建工程，可望於今（2026）年6月完工。

美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各...

軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。