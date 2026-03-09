陸軍機、軍艦擾台架次驟減 專家分析原因：「這情況」才算不尋常

據法新社報導，北京近年持續對台灣施加軍事壓力，幾乎每天都派遣軍機與軍艦在台灣周邊活動。不過，近期大陸軍機在台海周邊活動明顯減少。

國防部資料顯示，自2月23日起至今，僅在3月7日偵獲2架大陸軍機擾台，其餘14天均未偵獲共機活動。

法新社根據國防部每日公布的資料統計，自2月28日以來，台灣周邊24小時內僅偵獲2架大陸軍機，遠低於去年同期的86架。這也是法新社自2024年開始記錄相關資料以來，未偵測到中國軍機時間最長的一次。

統計也顯示，過去10天台灣周邊平均每天偵測到約6艘大陸軍艦，與去年同期相同。與去年相比，今年1、2月大陸軍機繞台架次下降約42%，軍艦數量則減少約4.5%。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，共機近期減少擾台可能有多項原因，包括目前正值中國大陸「兩會」期間；共機未擾台不代表沒有進行演訓；近期中東局勢升溫；美中可能舉行「川習會」，以及外界關注的「鄭習會」正在醞釀。此外，台灣行政院長卓榮泰訪日、陸軍司令訪問菲律賓等因素，也可能影響兩岸互動。他認為，不排除兩會結束後，共軍恢復甚至加大戰備警巡的可能。

另，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫研究員賀博然（Brian Hart）7日在社群平台X表示，每年「兩會」期間，解放軍飛入台灣防空識別區（ADIZ）的架次幾乎都會降至零或接近於零。如果這種情況在兩會結束後仍持續很久，才算不尋常，「目前沒有任何證據顯示存在異常」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）則在Substack撰文表示：「我從沒想過自己會因為解放軍停止在台灣周邊行動而感到擔憂，但缺乏合理解釋讓人不安。」

開源資料平台PLATracker創辦人路易士（Ben Lewis）也指出，如果這段活動空檔持續越久，他就越擔心可能帶來更廣泛影響，但目前沒有跡象顯示中國正在準備重大軍事行動。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，這可能是北京企圖營造降低對台威脅的氛圍，以影響台灣民眾對增加國防支出的支持。

有台灣安全官員向法新社表示，北京可能試圖營造中國正在降低對台威脅的假象，藉此影響美國對台灣安全支持，「我們絕不能放鬆警戒」。