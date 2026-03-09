台船「鋼鐵裁縫師」 AI自動化銲接確保船艦結構安全

快訊

中央社／ 台北9日電
圖為海鯤號。圖/聯合報系資料照片
圖為海鯤號。圖/聯合報系資料照片

國造潛艦海鯤號正處於海上測試階段，台船今天推出「打造海上巨獸鋼鐵裁縫師」科普文章表示，造船需拼湊成千上萬片鋼板，現已導入AI演算法與銲接機器人，提升船體結構的穩定度與效率，確保能承受海浪衝擊與長程航行考驗。

民眾關心潛艦海鯤號海上測試（SAT）事宜，台船為此推出「潛艦知識科普」，盼透過淺顯易懂的圖卡跟社會對話，藉此支持國家造船產業發展。

台船「造船電銲，打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師」一文指出，船舶體積巨大（如台北101、高雄八五大樓般大），需足夠強度抵抗風浪且滿足運輸等功能需求，結構複雜須將成千上萬片鋼板拼湊起來，但受限煉鋼廠產能與運輸寬度（例如，中鋼鋼板最大寬度為3.8公尺），更增加需拼湊的鋼板數量。

針對銲接技術演進，台船說明，早期為「鉚接」，即採鉚釘固定鋼板，結構較重且施工費時費力。銲接初期是「銲條」，開始透過銲條產生的電弧將鋼板完全熔合，讓船體結構完全一體化；近期為「半自動化時期」，透過CO2包藥銲法、潛弧銲法等搭配機械式輔助工具，但仍以人工技術為主，銲接品質仰賴銲工的經驗與技術，穩定度較受人為因素影響。

台船表示，近期導入新科技，透過人工智慧（AI）演算法自動化與智慧控制系統，可大幅提升效率與穩定度。銲接機器人可依設定路線，自動移動銲槍並控制銲接的速度、角度和溫度，由於機器不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。

台船提到，在實際作業中，銲接機器人並不會完全取代人工、而是共同合作，由技術人員負責操作與監控，使工作環境更安全。

台船指出，一艘船看起來像一整塊鋼鐵，實際是由無數塊鋼板與結構件組合而成，就像用鋼鐵積木拼出一座巨大移動島嶼；造船電銲工作就是把鋼材牢牢接合，讓整艘船成為穩固、安全的整體，這些銲縫不僅要承受船體重量，還必須面對海浪衝擊、長航行考驗。因此造船電銲不單是耗費體力，更是精準技術與細緻的工藝，是「力」與「藝」的結合。

