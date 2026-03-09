管碧玲盛讚無私分享號 此次台灣行引燃原住民與航海社群共鳴

帛琉「無私分享號」船長Sesario Sewralur今率船員拜會海洋委員會，表示台灣是南島語族重要根源，此次與台灣原住民族交流，發現許多相似文化元素。海委會主委管碧玲指出，無私分享號此行引燃原住民與航海社群共鳴，海委會未來將持續推動跨國海洋文化交流與傳統航海文化傳承。

Sesario Sewralur船長感謝海委會對無私分享號此行的大力協助，全體船員深刻感受到部落朋友的熱情與好客，這些精神與無私分享號承載的價值十分相近。接續他們將再往台東與花蓮，讓傳統航海知識在不同場域中延續與發芽，預計三月底帶著來自台灣的祝福航向沖繩、關島、塞班、薩塔瓦爾島與雅浦島等地，最終返回帛琉。

管碧玲表示，前年她曾與賴清德總統率海巡署艦隊造訪帛琉，對帛琉在傳統航海文化、造舟技藝與海洋保育等面向的成果留下深刻印象。無私分享號長期累積的航海知識與文化實踐，對推動海洋永續目標具有重要意義。

她說，一直有學者指出，台灣很有可能是南島語族發源地，因此海委會非常支持無私分享號及來自太平洋各國的傳統船舶造訪。今年也將舉辦國際海洋藝術活動，藉藝文力量串聯各個海洋國家。

海委會今日特別致贈達悟族拼板舟模型、「2025海洋政策白皮書」及海洋保育署出版的繪本「海邊的星星巨人」給無私分享號船員與船長，管碧玲指繪本傳遞的海洋情感與價值與無私分享號長期倡議的海洋永續精神相互呼應。中山大學教授謝百淇期盼，未來持續促成更多交流合作的機會，讓彼此在海洋文化分享中深化連結。