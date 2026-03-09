借鏡日本對口接收 前全動署長籲擬灘岸民眾撤離計畫

日本政府為因應「台灣有事」於去年正式公布沖繩縣西南部離島撤離計畫，前國防部全動署長白捷隆近期表示，台灣沿海灘岸地區易受戰火波及，宜參考日本採「對口接收」原則，將民眾撤往較不易波及的其他鄉鎮區。

退役中將白捷隆目前為國防安全研究院國家安全研究所委任資深研究員，近期以「『對口接收安置原則』：日本沖繩西南離島大規模撤離計畫之啟示」為題，撰寫專文刊登6日發行的國防院「國防安全雙週報」。

白捷隆說明，日本政府去年公布「沖繩縣西南部離島撤離計畫」，規劃採「對口接收安置原則」實施大規模撤離，6天內疏散12萬民眾至九州7縣與本州的山口縣計32市町，而台灣在面對戰爭想定下無論是敵登陸海灘附近或外離島，均須思考民眾是否或如何撤離戰火地區，因此日本政府的撤離作為，可以提供台灣啟動相關規劃啟示。

針對日方撤離計畫，白捷隆分析，因西南離島成敵打擊目標，由內閣領導專案規劃撤離，確立對口接收安置原則採整村撤離模式，同一地區居民安置在同一市町，維持社區網絡減少恐慌，並設定「武力攻擊預測事態」戰事爆發前夕的6天內，動用民航機、民船與自衛隊、海上保安廳的運輸資源，確保以每日約2萬人運輸量完成撤離，預計今年4月起展開首次大規模演習。

白捷隆談及，台灣「民防法」已具備戰爭前疏散民眾的法源，鑑於台灣戰時遭敵火攻擊下，位處登陸海灘或外離島等民眾將面臨如何撤離戰火地區的課題，針對適用法令、各部會分工、預警機制、交通安排和接收安置等事項，宜由行政院層級設置專案研究小組，納編各部會並逐次擴大編組。

從日本經驗啟示，白捷隆認為，台灣擬定登陸海灘與外離島民眾撤離計畫，政府應先估算撤離地區與目標人數，由政府在敵火攻擊前啟動撤離命令，並檢討設置未來得及撤離的民眾避難處所與外島等不易撤離地區的疏散措施。

對於沿海民眾可能的撤離地點與對口接收安置地點，白捷隆建議，北部沿海可能登陸地點為淡水河口、八里挖子尾、林口、桃園竹圍、海湖、大寶厝，對口接收安置地點為新北市三峽區、鶯歌區和桃園市復興區；中部的登陸地點為台中港、甲南灘岸，對口接收安置地點為南投縣埔里鎮與草屯鎮。

白捷隆認為，南部沿海可能登陸地點為台南喜樹、高雄西子灣、左營、屏東枋寮，對口接收安置地點為嘉義縣阿里山鄉、屏東縣三地門鄉與瑪家鄉；東部沿海的登陸地點可能是花蓮七星潭、台東知本，對口接收安置地點為花東縱谷的花蓮縣秀林鄉、台東縣卑南鄉。

白捷隆提到，日本今年首次大規模撤離規劃旨在驗證全流程演練，台灣應爭取觀摩或交流，提供台灣大規模撤離演練的借鏡，後續擬定大規模撤離計畫，可參考日本演習架構「由上往下」規劃程序，逐次實施跨部會分工等議題式兵棋推演，再透過地方政府城鎮演習，從村里、鄉鎮市區到跨地區，擴大演練強度。最後，結合國軍漢光演習，實施全流程壓力測試，逐年精進各項撤離配套措施。