國防部：國家軍事博物館新建工程 可望今年6月完工

國防部表示， 「國家軍事博物館」新建工程，可望於今（2026）年6月完工。

立法院審查國防相關預算提案指出， 「國家軍事博物館」新建工程，總經費為46億餘 元，期程為2015至2025年度，僅餘1年工期，2024年度編列12億0，174萬8000元，執行4億5950萬5000元，執行率僅38.24%，執行率未達4成，顯見計畫執行不彰，2025年度預算高達20億0903萬5000元，較2024年度增加預算8億餘元，不但應檢討其計畫執行能力，能否如期完工，恐更疑慮，因此凍結相關預算，要求國防部說明。

國防部表示，行政院2021年4月14日核定需求計畫書修訂案，規劃新建地上7層、地下3層國家軍事博物館及其附屬設施，計畫經費新台幣46億2063萬餘元，執行期程2015-2025年，全案由國防部政務辦公室自辦。

國防部表示，工程於2021年4月20日決標，執行期間因疫情、天候及工程變更設計等因素辦理展延，為符合契約 合理工期及預算編列，在預算及工項不變情況， 核定計畫期程修訂為2015-2026年。至2025年12月14日預定進度75.82%，實際進度77.62%，工進正常管制2026年6月完工。

國防部表示，2024年度因受外牆帷幕結構安全補強辦理變更設計並展延工期，致使預算執行率未達4成（35.79%） ，2025年度依工程進度已計價9億5000萬餘元 ，其餘13億0，615萬餘元，將可配合工程進度於2026年度支用完畢，將持續管制政務辦公室持續督商依計畫期程推展工程進度依約計價，以提升預算執行率。

國家軍事博物館共7層樓，陳展內容包括被稱為「金門之熊」的M5A1輕戰車、鷹式飛彈指揮所、OH-13直升機等大型儎台，常設展廳也大量運用投影及科技輔助，打造沉浸式體驗。