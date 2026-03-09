海巡安平級艦114年射擊2枚雄二飛彈 驗證平戰轉換

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

2026-03-08 21:17