海巡安平級艦114年射擊2枚雄二飛彈 驗證平戰轉換

中央社／ 台北9日電

為驗證海巡署平戰轉換作戰任務，根據國防部送交立法院報告，海巡署配合海軍民國114年各項聯合作戰計畫演練，檢派海巡艦艇7艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊2枚雄二飛彈。

國防部日前函立法院「海巡艦艇加裝戰時武器系統」114年書面報告，請查照案，已於6日的立法院會報告事項宣讀。

「海巡艦艇加裝戰時武器系統」114年書面報告，報告單位為海軍司令部；報告指出，海巡署艦隊分署戰時任務為執行各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海，以支援國軍作戰。

報告提到，海軍與海洋委員會海巡署艦隊分署，依「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」，執行海巡安平級巡防艦聯合作戰訓練、戰備整備、後勤整備及海巡艦艇戰時武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

報告說明，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可迅速遂行作戰任務，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

對於演訓成果，報告揭露，海巡署配合海軍114年各項聯合作戰計畫演練，檢派海巡艦艇計7艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊2枚雄二飛彈。

此外，報告指出，依海軍司令部與海委會海巡署簽署的「海上任務綜合支援協定書」，海軍支援海巡人員所需教育訓練能量，提供專長訓練中心相關教育訓練流路計227班次，藉專業教育訓練強化海巡人員海上作戰實務與專業能力，並建立共同作戰概念，海巡署114年參訓「海巡署飛行甲板人員訓練班」等10班次，訓員計200員。

