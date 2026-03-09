聽新聞
0:00 / 0:00
空軍聯合戰術專精班開訓 納陸海兵力實兵演練
為強化聯合作戰能力，軍方人士表示，空軍今天起展開為期2週的「聯合戰術專精班」訓練，F-16V、IDF及幻象2000等戰機已轉場至花蓮佳山基地，將與陸、海軍實兵演練，驗證國軍整體作戰能量。
中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。
軍方人士指出，空軍今天起執行例行「聯合戰術專精班」訓練，整體訓期為期2週，目前F-16V（block20）、IDF經國戰機、幻象2000等各式戰機已轉場至花蓮佳山空軍基地。
至於與同樣是空軍年度演習的「天龍操演」差異，軍方人士表示，天龍主要為空軍與防空單位的競賽演習；聯合戰術專精班則與陸軍、海軍實兵演練，聚焦在驗證聯合作戰能量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。