空軍聯合戰術專精班開訓 納陸海兵力實兵演練

為強化聯合作戰能力，軍方人士表示，空軍今天起展開為期2週的「聯合戰術專精班」訓練，F-16V、IDF及幻象2000等戰機已轉場至花蓮佳山基地，將與陸、海軍實兵演練，驗證國軍整體作戰能量。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

軍方人士指出，空軍今天起執行例行「聯合戰術專精班」訓練，整體訓期為期2週，目前F-16V（block20）、IDF經國戰機、幻象2000等各式戰機已轉場至花蓮佳山空軍基地。

至於與同樣是空軍年度演習的「天龍操演」差異，軍方人士表示，天龍主要為空軍與防空單位的競賽演習；聯合戰術專精班則與陸軍、海軍實兵演練，聚焦在驗證聯合作戰能量。