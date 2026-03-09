訪美挨批師出無名 盧秀燕：每位國民都應為自己國家盡一分心力

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，民進黨立委何欣純批評，盧無權代表國民黨談軍購議題，此行是「師出無名」，盧秀燕則強調「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，到紐約、華盛頓、波士頓舉辦三場僑宴發表演說。民進黨立委何欣純批評，盧無權代表國民黨談軍購議題，此行是「師出無名、沒有意義」；盧秀燕今天召開行前說明，她強調「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」。

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程。台中市政府公布行程顯示，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市，涵蓋姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及僑界互動等活動，強化台中與美國地方政府及產業界的合作關係。

盧秀燕日前透露，此行將「超越城市外交」，不排除與美方智庫或政府人士交換意見，議題可能觸及台灣軍購、對美經貿與能源供應等面向。

外界也關注此行拜訪的層級。盧秀燕說，除了拜訪城市之外，此次要見面的人很多，因為主要由美方邀請與安排，基於台美雙方的默契，會視情況公布。

媒體追問此行「會為軍購解套嗎？」盧秀燕說，此次要交換的意見廣泛，包括區域穩定、全球貿易與能源問題，只要對台灣及台美雙方有益，都會盡力為台灣發聲，爭取中華民國的權益。

地方政府 美國 波士頓

台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，到紐約、華盛頓、波士頓舉辦三場僑宴發表演說。民進黨立委何欣純批評，盧無權代表國民黨談軍購議題，此行是「師出無名、沒有意義」；盧秀燕今天召開行前說明，她強調「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」。

美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各...

軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

