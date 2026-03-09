訪美挨批師出無名 盧秀燕：每位國民都應為自己國家盡一分心力

台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，到紐約、華盛頓、波士頓舉辦三場僑宴發表演說。民進黨立委何欣純批評，盧無權代表國民黨談軍購議題，此行是「師出無名、沒有意義」；盧秀燕今天召開行前說明，她強調「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」。

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程。台中市政府公布行程顯示，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市，涵蓋姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及僑界互動等活動，強化台中與美國地方政府及產業界的合作關係。

盧秀燕日前透露，此行將「超越城市外交」，不排除與美方智庫或政府人士交換意見，議題可能觸及台灣軍購、對美經貿與能源供應等面向。

外界也關注此行拜訪的層級。盧秀燕說，除了拜訪城市之外，此次要見面的人很多，因為主要由美方邀請與安排，基於台美雙方的默契，會視情況公布。

媒體追問此行「會為軍購解套嗎？」盧秀燕說，此次要交換的意見廣泛，包括區域穩定、全球貿易與能源問題，只要對台灣及台美雙方有益，都會盡力為台灣發聲，爭取中華民國的權益。