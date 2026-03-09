藍委提少事法修法 重大暴力判刑十年以上不得假釋

新北割頸案日前判刑確定，家屬質疑少事法保護加害人。國民黨立委洪孟楷、林沛祥等人今日舉行記者會，提出已完成連署之《少年事件處理法第二十七、八十一條條文修正草案》，希望相關修法版本儘速排審，也呼籲行政部門提修法版本送立院併案審查，回應民意追求公平正義的價值。

洪孟楷指出，此次修法版本分為兩個重點：一、少事法第二十七條明確要求假釋審查須參酌被害人及代理人、配偶、直系血親意見，並就再犯風險及矯治處遇成效作出具體評價；審查機關應以書面說明理由，提升透明度與可受公評性。

洪孟楷續指，針對少事法第八十一條部分，要求建立重大暴力案件的「假釋分級制度」。對於故意殺人既遂、重傷致死或其他因故意暴力行為致人死亡之罪，經判處十年以上有期徒刑確定者，不得假釋；前述類型以外之重大暴力犯罪，假釋門檻提高至逾執行期二分之一後得以申請；其他一般犯罪案件則維持逾執行期三分之一後得以申請。

洪孟楷說，此次修法並非否認少年司法制度，而是在矯治精神之上，補強重大案件的責任機制；同時也回應社會期待，對於侵害生命的重大犯罪，法律必須展現應有的責任邊界，給社會一個清楚交代。