包機赴日看球沒完整說明 國民黨團：卓榮泰欠社會一個交代

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋觀賽。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰專機赴日看棒球經典賽，引發爭議，國民黨立法院黨團表示，相關細節仍充滿疑問，而行政院至今仍未給出完整說明，若真的自費，應讓機票錢清清楚楚攤在陽光下；若費用由公務預算支應，則應說明法源依據，卓榮泰仍欠社會一個交代。

卓榮泰前天快閃日本５小時，赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，卓揆昨稱，前天是休假、自費的私人活動，沒有其他任何目的；面對在野質問自費包機費用花了多少，政院方面不願透露，民進黨立委則稱，閣揆赴日加油包機也不為過，不應做文章。

國民黨團書記長林沛祥指出，根據媒體掌握的資訊，卓榮泰此行搭乘的是華航專派包機，機號B-18122，A321neo客機，前一晚就從桃園飛至松山機場待命，翌日清晨6時30分由空軍松指部專機停機坪出發。相關細節仍充滿疑問，行政院至今仍未給出完整說明。

林沛祥質疑，「空軍松指部」是私人停機坪嗎？以CI-1888特別班機編號起飛，是私人班機的作業模式嗎？隨行還有駐日代表、運動部長等公務人員，這是私人飯局的規格嗎？究竟誰買的票、誰出的錢、誰調的機？

林沛祥反問，卓榮泰開口閉口說政府沒錢、預算被立法院刪光光。現在包機從松指部飛東京，卓揆說是「私人」付費——「好，我們樂見其成」，那請立即公開相關收據與費用支付明細，證明此行未動用一分公帑，並讓一張機票錢清清楚楚攤在陽光下；若費用由公務預算支應，請說明法源依據。

林沛祥批評，若此次「假日私人包機看球」成為慣例，日後是否所有政要只要以「私人行程」為由，均可動用軍民兩用停機坪、調度國籍航空公司專機出國？還是這是卓榮泰的「特別待遇」，其他閣員請自行買高鐵、搭經濟艙？標準及規範在哪？還是說卓榮泰說了算？

林沛祥提到，更令人難以理解的是，卓榮泰東京看球時，仍有台灣民眾滯留在中東戰區，包括6歲的孩童、70歲的長者。他們在杜哈配著爆炸聲吃飯、自組「自救會」包車逃難，而外交部能給他們的答案卻是：「請繼續留在卡達，等待機場開放。」

國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
