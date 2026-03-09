快訊

國際油價飆破每桶100美元近4年首見 川普：世界和平的極小代價

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

中央社／ 華盛頓8日專電

國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

國民黨日前提出「3800億元＋N」國防特別條例草案，國民黨前立委、現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員許毓仁於5日在臉書發文表示，根據他與華府人士的溝通與理解，美方並未接受這項提案，也不存在所謂默契。

對此，美國國務院一名發言人昨天向中央社表示，依據「台灣關係法」及美國歷屆政府45多年的一貫承諾，美國支持台灣獲得與其威脅相稱的關鍵防禦能力。

「我們鼓勵台灣立法院各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，為台灣取得關鍵防禦能力提供資金，進而展現台灣捍衛自身安全的決心。」

立法院會6日將行政院版（新台幣1兆2500億元）、國民黨團版及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案付委審查。

國防部長顧立雄同日受訪指出，所謂「3800億＋N」的邏輯並不存在，也不屬實。若要增加其他軍備，需另訂條例，目前金額即為上限。

顧立雄說，草案將AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈等編入公務預算項目，並納入特別條例，顯示提案者對軍購程序不熟悉，甚至可能未參與先前專案報告，「對整個軍購程序不了解，才會產生這樣的寫法」。

他強調，行政院版國防特別條例歷經兩年研究，獲美國政府與國會肯定，綜合國內產製、軍購、商購及委製能量提出整體規劃。若其中關鍵項目被排除，將導致聯合作戰能力大幅折損，造成防衛韌性重大缺口。

美國政府已針對強化防衛韌性及不對稱戰力的特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，距今約剩下1週。

然而，由於國防特別條例仍未通過，國防部2月表示，將向美方爭取延長效期，避免因未能於時限內簽署而導致全案取消。

特別條例 國務院 許毓仁

延伸閱讀

軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

卡關數月 軍購條例3版本付委

聯合報社論／軍購案不容空白授權，藍營也勿自亂陣腳

相關新聞

軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各...

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。