軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

賴清德指出，這項特別預算是為確保國家安全與社會安定，就像家庭為了安全會裝設保全或監視器一樣，國家也需要強化防衛能力；國家安全是社會安定的重要基礎，透過編列國防特別預算，可讓國軍取得更完善的武器與防衛系統，提升整體防衛能力，確保國家安全。

賴清德以鄰近國家為例表示，日本今年國防預算約台幣一兆八千億元，韓國約一兆四千億元，相較之下，台灣一兆二千五百億元還分八年編列，顯示政府是在財政能力許可下，進行合理的國防投資。賴清德說，不同政黨可以有不同立場，但應該團結一致，共同守護國家。

立法院上周已通過將行政院版、民眾黨版、國民黨版軍購特別條例草案一併付委審查。不過，國民黨版雖拿掉了無法落實的對美罰則條款，卻又增訂全案在二○二八年就要執行完畢，期程只有三年，前立委林郁方指出，要求軍購在二○二八年之前完成，在現實上沒有可行性；他擔心，民進黨可能藉此操作，如果國民黨被戴上「蓄意讓軍購破局」大帽子，將陷入非常危險的局面。

此外，外界質疑「國防報告書不見未來軍購資訊」，國防部則宣稱「聯合戰力規畫」與「五年兵力整建計畫」等內容均屬機密，不可能列入國防報告書等公開文件。中華戰略學會資深研究員張競駁斥，國防法明載，國防部須定期公開發表國防報告書，每年須將五年兵力整建計畫與施政報告、中共軍力報告，併同總預算送交立院。他批評，國防部發新聞稿前應查閱法條，不可公然否定自己須負的法定義務。