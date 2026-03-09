聽新聞
軍購條例 賴總統稱分8年編列能負擔

聯合報／ 記者程嘉文張策／連線報導
賴清德總統昨到板橋接雲寺參拜，發表談話。記者陳正興／攝影
賴清德總統昨到板橋接雲寺參拜，發表談話。記者陳正興／攝影

賴清德總統昨到新北板橋接雲寺參香，談及國防議題，他強調，政府編列國防特別預算並非一次性支出，是分八年編列共一兆二千五百億元，平均每年約一千五百六十億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

賴清德指出，這項特別預算是為確保國家安全與社會安定，就像家庭為了安全會裝設保全或監視器一樣，國家也需要強化防衛能力；國家安全是社會安定的重要基礎，透過編列國防特別預算，可讓國軍取得更完善的武器與防衛系統，提升整體防衛能力，確保國家安全。

賴清德以鄰近國家為例表示，日本今年國防預算約台幣一兆八千億元，韓國約一兆四千億元，相較之下，台灣一兆二千五百億元還分八年編列，顯示政府是在財政能力許可下，進行合理的國防投資。賴清德說，不同政黨可以有不同立場，但應該團結一致，共同守護國家。

立法院上周已通過將行政院版、民眾黨版、國民黨版軍購特別條例草案一併付委審查。不過，國民黨版雖拿掉了無法落實的對美罰則條款，卻又增訂全案在二○二八年就要執行完畢，期程只有三年，前立委林郁方指出，要求軍購在二○二八年之前完成，在現實上沒有可行性；他擔心，民進黨可能藉此操作，如果國民黨被戴上「蓄意讓軍購破局」大帽子，將陷入非常危險的局面。

此外，外界質疑「國防報告書不見未來軍購資訊」，國防部則宣稱「聯合戰力規畫」與「五年兵力整建計畫」等內容均屬機密，不可能列入國防報告書等公開文件。中華戰略學會資深研究員張競駁斥，國防法明載，國防部須定期公開發表國防報告書，每年須將五年兵力整建計畫與施政報告、中共軍力報告，併同總預算送交立院。他批評，國防部發新聞稿前應查閱法條，不可公然否定自己須負的法定義務。

賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

卡關數月 軍購條例3版本付委

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

