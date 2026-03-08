快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
先前中共在台灣周邊軍演，我方F-16戰機拍下共軍殲十六戰機的畫面。圖／國防部提供
先前中共在台灣周邊軍演，我方F-16戰機拍下共軍殲十六戰機的畫面。圖／國防部提供

國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的共軍機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至我方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲共機出海。海上的共艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

如此罕見狀況，自然引起媒體與網民的關注。有人半開玩笑認為，可能是美國對委內瑞拉與伊朗用兵，兩國都是中國大陸的油源國，迫使解放軍緊縮用油。對此學者則認為，如此推測不能說完全沒有可能，但影響共軍戰機升空架次的因素，應該不止於此。

「安全台灣學會」理事長楊太源說，目前尚難推定共軍的意圖，最近可能是短期現象，無法據此推斷共軍放鬆對台灣施壓。但可觀察這是否為其將在台海舉行演練或演習的徵候，當然還要配合觀察共軍有無部隊調動，才能研判共軍活動。另外可以透過開源情報去觀察分析，共機輔戰機是否活動，或是有活動但未逾越中線？另外也不能排除，共軍主戰機必須進行維保所導致。

他也表示，近日兩則消息曝光，包括行政院長卓榮泰搭乘專機赴日觀看球球比賽，以及陸軍司令呂坤修上任後數度訪問菲律賓，這會否導致共軍在台灣周邊海空域進行演練與演習，值得觀察。

旅居東京的「日本安全保障戰略研究所」研究員邱伯浩則認為，從美國控制委內瑞拉的石油權開始，美伊衝突嚴重影響伊朗輸往中國的石油，共軍從春節之後在台灣周邊的演訓量，已經開始減少。解放軍相關的演習及訓練強度，與軍事戰備儲存油料有相當大的關係。

邱伯浩指出，在習近平與川普舉行高峰會之前，北京不願意節外生枝，穩定的台海關係有利於川習會的順利進行。至於大陸的兩會，因為解放軍相關高級將領及重要幹部都到北京出席，加上習近平清除了貪腐相關將領，使解放軍面臨青黃不接的狀況。所以可以預期台海狀況將會相對穩定。這更可能為馬上面臨的國共兩黨高級會談，鋪設一條另外的道路。

呂坤修 共軍 國防部 解放軍

延伸閱讀

共機擾台架次驟減 學者：「兩會」維穩避免意外

7艘中共軍艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

2架次共機越中線擾西南空域　國軍嚴密監控與應處

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

相關新聞

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少一百天，甚或可能延期到九月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知記錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規劃缺口。

