共機擾台架次驟減 學者：「兩會」維穩避免意外

中央社／ 記者吳書緯台北8日電

共機近日擾台架次驟減，學者林穎佑分析，原因應是與正在舉行的「兩會」有關，中國將重點放在北京維穩，避免不必要的飛行意外影響兩會政治進程；共機台海飛行任務雖減少，但仍持續部署軍艦，對台軍事壓力並未減少。

根據國防部發布的台海周邊海、空域動態，自2月27日上午6時開始至3月8日上午6時止的期間，中共軍機僅於3月6日上午10時45分至當天下午3時5分以2架次輔戰機襲擾台灣西南空域，其餘時間均未偵獲共機。

中國年度重要政治議程「兩會」，全國政協第14屆第四次會議和第14屆全國人大四次會議分別於4日、5日於北京開幕，分別預計於11日和12日閉幕。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，觀察共機擾台架次的增減，應該以「月」為單位、而非以「天」為單位；連續數天沒有共機擾台，但只要解放軍對台發動聯合戰備警巡或大型演訓，可能1天就會有多達30架次以上共機，使得當月襲擾的共機架次數跟先前月分相比並無太大差異。

至於近期共機擾台架次大幅下降，林穎佑認為，應與近期舉行「兩會」有關，中國將重點放在北京維穩，軍機的飛行任務較有風險，為避免不必要的飛行意外影響兩會政治進程，因此減少台海周邊飛行任務；但中共持續在台灣周邊部署軍艦，對台軍事壓力並未減少。

根據中國財政部5日公布的政府預算草案報告，中國今年軍費預算為人民幣1兆9095.61億元（約新台幣8.8兆元）、較去年增長7%。

林穎佑指出，中國國防預算持續增長，各式新式裝備投資及建造新航空母艦等計畫仍在持續，中共對台軍事壓力只有增加沒有減少，絕不能以擾台軍機架次的多寡，作為評斷中共對台軍事威脅的依據。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少一百天，甚或可能延期到九月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知記錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規劃缺口。

馬年談馬／二戰最優戰鬥機 阿湯哥也曾駕P-51野馬亮相

P-51野馬是民間保存最多的二次大戰軍機，估計全球有150架以上可以飛行。野馬戰鬥機的擁有者中，最有名的是湯姆克魯斯。他的P-51加裝了後座，在捍衛戰士續集結尾，曾搭載珍妮佛康納莉飾演的女友升空兜風。

