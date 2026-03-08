快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市副市長李四川。本報資料照片
北市副市長李四川。本報資料照片

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

社子島開發案，周一都委會列報告案，由於周一都委會也是副市長李四川最後一次主持北市都委會議，儘管非審議案不會有決議結果，據了解，李四川希望透過這次的報告案，可以向都委委員報告社子島細部計畫內容，讓接任的都委主委後續審查順利。

北市都委會第838次會議排定周一報告社子島1案，主要是針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」進行簡報會議，向都委會委員先行說明社子島歷年來之辦理進度及都市計畫配合中央決議修正等內容，使委員掌握相關案情，以利後續審議會議排定。

北市地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，目前社子島開發進度，北市府相關報區段徵收計畫的法定作業程序，幾乎都要完成，僅剩細部計畫都委會通過，周一報告案之後，還需要排一次大會審議，就可以併區段徵收計畫報內部部審議，只要內政部通過，社子島將可以開始開發。

范提到，周一的都委會為報告案，是要跟委員報告細部設計為何要修正，這次的審議案是109年配合107年通過的主要計畫時委員要求修正的細部計畫，加上後來市府報內政部區段徵收範圍，2024年審查時內政部委員也有剔除掉一些範圍，增設在開發區，需要後續進行細部計畫變更，所以重新提報都委會審查。周一僅是報告案，後續還需要排一次大會審議。

儘管周一不會有決議，范表示，但李副認為要離開北市府，要跟現任委員做一個交代，讓委員了解後，接主委的人審議會比較順利。

由於社子島開發案，仍有反對區徵的社子島自救會持續反對，明天都委會前，社子島自救會也會到市府抗議，質疑李就任三年多，對社子島居民的訴求，完全沒作為、沒溝通。還刻意選在卸任前一天開都委會。對此，土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，北市府的溝通大門始終都沒有關，甚至副市長李四川都曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。

范乾峯說，過去一整年，北市府已經辦理地方的事業計畫公聽會、協議價購會議、區段徵收公聽會，正在擬定區段徵收計畫書，預計今年上半年，會送內政部審查，審查通過之後，就能啟動區段徵收。

都市計畫 李四川 北市府

延伸閱讀

社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

相關新聞

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少一百天，甚或可能延期到九月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知記錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規劃缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。