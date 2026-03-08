快訊

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

聯合報／ 記者 陳筠青莊昭文毛昱棋陳昱凱陳思瑜／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

對於中東局勢持續緊繃，民眾關心油價，卓榮泰說，依照目前局勢，油價漲幅應該比較大，但已啟動雙緩漲機制，因此原來要調漲3.7元，經衡量目前國際情勢發展以及財務結構，政府再從中吸收60%，因此這次油價會漲1.5元、價格會到30.4元，漲幅是5.2%，希望國人與政府一起努力度過目前階段。

而對於目前受戰事影響、仍滯留在中東的國人，卓榮泰表示，經過交通部、外交部的精密核算，截至昨天為止，已經有985位國人返抵國門。阿聯酋航空預計，今天會有400多人回到台灣，其中有多少位國人？什麼時候到？要等抵達後再精算。

此外，阿提哈德航空要到3月13日才會復飛，卓榮泰說，交通部雖然洽商多日，但還沒有辦法取得飛機，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府就全力早日洽商啟動包機，安排國人回來。

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少一百天，甚或可能延期到九月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知記錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規劃缺口。

