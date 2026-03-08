影／中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

行政院長卓榮泰昨天(7日)快閃到日本東京觀看棒球經典賽(WBC)「台捷大戰」，為中華隊應援，他搭乘華航班機一日來回，被質疑是搭專機觀賽，也引發熱議。今天上午他前往台北車站與民眾共同觀賞WBC「台韓之戰」，在賽前受訪時表示，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

對於中東局勢持續緊繃，民眾關心油價，卓榮泰說，依照目前局勢，油價漲幅應該比較大，但已啟動雙緩漲機制，因此原來要調漲3.7元，經衡量目前國際情勢發展以及財務結構，政府再從中吸收60%，因此這次油價會漲1.5元、價格會到30.4元，漲幅是5.2%，希望國人與政府一起努力度過目前階段。

而對於目前受戰事影響、仍滯留在中東的國人，卓榮泰表示，經過交通部、外交部的精密核算，截至昨天為止，已經有985位國人返抵國門。阿聯酋航空預計，今天會有400多人回到台灣，其中有多少位國人？什麼時候到？要等抵達後再精算。

此外，阿提哈德航空要到3月13日才會復飛，卓榮泰說，交通部雖然洽商多日，但還沒有辦法取得飛機，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府就全力早日洽商啟動包機，安排國人回來。