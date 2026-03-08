士兵休假停車意外身亡 空軍協助後事續行車安全宣教

台中餐廳停車場昨天發生意外，駕駛停車下車察看時車輛翻覆，遭壓傷送醫不治。空軍司令部今天證實，施姓士兵休假期間停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。

19歲施姓男子昨天晚間至台中市霧峰區某餐廳用餐，在停車場疑因倒車不慎，車輛卡在轉彎處大石塊上，施男下車察看時車輛翻覆，但躲避不及遭壓傷送醫不治，事故原因待警方調查釐清。

空軍上午以新聞稿說明，空軍第三聯隊施姓士兵，休假期間因故停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，經緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，相關原因刻由警方調查中。

空軍司令部表示，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，空軍將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。