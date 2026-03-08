卓榮泰包機赴日看球…醫開酸：綠營專搞小球政治 害這3字被汙名化

WBC世界棒球經典賽昨中華隊以14比0擊敗捷克隊奪本屆首勝，行政院長卓榮泰搭專機觀賽惹議。時事評論家、醫師沈政男狠酸，中華對捷克用小球戰術奪勝，綠營則專搞小球政治將「挺台灣」3個字汙名化，難怪卓榮泰也在玩政治小白球。

沈政男指出，中華隊以14比0大勝捷克，但捷克球員是業餘球員，大多都有自己職業，打球當遊戲休閒，結果中華隊戰戰兢兢用小球戰術，短打、盜壘弄得提前結束比賽，教練解釋是不要消耗過多投手，但中華隊其實能更大器、從容一點。

不過，現在整個國家社會的氛圍就是這樣，光看卓榮泰，堂堂閣揆用私人行程快閃去東京巨蛋球場看球，包機赴日當天來回，專機的前是誰出的，還有相關隨行人員等問題，他在看球當中沒有講任何一句話，回來以後也不會有正式的說明。

沈政男說，卓榮泰若以私人行程、個人身分觀賽，對球員及現場台灣觀眾，沒有任何意義；若以台灣官員、閣揆身分去看，卻又不敢公開，「名不正言不順」根本就是偷偷摸摸的，這個就是小球外交、小球政治，綠營現在就專門在搞這一套。

民進黨的小球政治，最具體證據就是，整天都在喊「挺台灣、Team Taiwan」，棒球隊、國家隊在用的口號，被綠營拿去選舉使用，等於把這3個字汙名化，弄得有些人不喜歡講「挺台灣」，因為一講到就想到綠營，綠營就專搞這種小球政治。

他表示，台灣的棒球被政治化、被政治人物這樣介入跟汙染的狀況，其實不是一個好現象，而20多個綠委都跑去東京巨蛋球場看球，他們對棒球真有興趣嗎？還是就湊熱鬧拍個照，然後上傳到社群媒體，跟大家交代說他們有在挺台灣？

還有台灣的看球文化太偏狹，好像就一定要聽加油聲、歡呼聲，一直在唱歌之類的。事實上很多人是不習慣的，其實只想好好安靜看球。每個人都有每個人看球、表達的方式。大家給彼此空間安靜看球，要喧譁就去旁邊喧譁，不要相互影響。