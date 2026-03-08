快訊

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

聯合報／ 記者洪哲政/台北報導
李廷盛中將（右）在任時時慰勞駐東沙島官兵。圖/軍聞社
李廷盛中將（右）在任時時慰勞駐東沙島官兵。圖/軍聞社

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美軍在菲律賓活動頻繁，策動菲台聯繫合作。2024年時，美菲曾發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素；當時我國也隨即宣布，由時任國防院副執行長、前空軍中將副司令李廷盛派任增設的駐菲律賓公使。這項安排都先經美菲同意。

李廷盛在菲律賓當地頗為活躍，據了解已陸續引進各軍交流對口，如海軍陸戰隊出身的海軍副司令馬群超，目前就掌握與美軍積極合作中的菲國海軍陸戰隊，彼此互通聲息；海巡署派遣中校聯結官吳嘉祥駐菲，也積極安排雙方海警交流，警大還提供名額給菲國就讀。我國長年派官兵赴美受訓，都會藉此結交世界各國的軍人，為日後合作交流，埋下種子、形成交流優勢。

呂坤修已三度出訪菲律賓，其中幕僚作業繁雜，據了解都由我國增設派駐在菲的公使李廷盛事前協調操辦。而上將出國要要總統批准，出訪非邦交國尤為敏感，必須確認水到渠成，雙方聯繫言之有物，返國後還要在總統府軍事會談中提出報告。

國防院 呂坤修 海軍 菲律賓

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少一百天，甚或可能延期到九月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知記錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規劃缺口。

美軍串聯 我陸軍司令3度訪菲律賓

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月廿三日再密訪菲律賓。

新聞眼／台菲軍事合作 經費、主權問題都待解決

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

馬年談馬／二戰最優戰鬥機 阿湯哥也曾駕P-51野馬亮相

P-51野馬是民間保存最多的二次大戰軍機，估計全球有150架以上可以飛行。野馬戰鬥機的擁有者中，最有名的是湯姆克魯斯。他的P-51加裝了後座，在捍衛戰士續集結尾，曾搭載珍妮佛康納莉飾演的女友升空兜風。

李翔宙：台灣是美「準盟友」 但無盟約

台菲軍事合作加溫，傳出美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級，國安局前局長李翔宙表示，根據美菲的國防合作協議，菲律賓目前開放九處軍事基地供美軍共同使用，美方持續挹注資金協助升級基地跑道、停機坪及倉庫，因為部分菲國基地靠近台灣。美國屬意台灣出資自有其戰略涵義，這直接關乎美國在有意防衛台灣時的實際能力。

