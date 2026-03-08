我陸軍上將秘訪菲律賓 公使李廷盛操辦聯繫棧道

陸軍司令呂坤修密訪菲律賓曝光，私底下在菲律賓修築聯繫棧道，是我國增設派駐在菲的公使、前空軍副司令李廷盛。

美軍在菲律賓活動頻繁，策動菲台聯繫合作。2024年時，美菲曾發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素；當時我國也隨即宣布，由時任國防院副執行長、前空軍中將副司令李廷盛派任增設的駐菲律賓公使。這項安排都先經美菲同意。

李廷盛在菲律賓當地頗為活躍，據了解已陸續引進各軍交流對口，如海軍陸戰隊出身的海軍副司令馬群超，目前就掌握與美軍積極合作中的菲國海軍陸戰隊，彼此互通聲息；海巡署派遣中校聯結官吳嘉祥駐菲，也積極安排雙方海警交流，警大還提供名額給菲國就讀。我國長年派官兵赴美受訓，都會藉此結交世界各國的軍人，為日後合作交流，埋下種子、形成交流優勢。

呂坤修已三度出訪菲律賓，其中幕僚作業繁雜，據了解都由我國增設派駐在菲的公使李廷盛事前協調操辦。而上將出國要要總統批准，出訪非邦交國尤為敏感，必須確認水到渠成，雙方聯繫言之有物，返國後還要在總統府軍事會談中提出報告。