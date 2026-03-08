李翔宙：台灣是美「準盟友」 但無盟約

台菲軍事合作加溫，傳出美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級，國安局前局長李翔宙表示，根據美菲的國防合作協議，菲律賓目前開放九處軍事基地供美軍共同使用，美方持續挹注資金協助升級基地跑道、停機坪及倉庫，因為部分菲國基地靠近台灣。美國屬意台灣出資自有其戰略涵義，這直接關乎美國在有意防衛台灣時的實際能力。

李翔宙分析，二○二五年美國國家安全戰略框架下，台灣不再只是晶片供應鏈一環，而是第一島鏈的關鍵樞紐，這是機會，也是責任，更是籌碼；二戰後美國在東亞構建的安全架構，本質是「美國提供安全保護傘，盟友提供基地、資金與政治支持」的互利模式。台灣的特殊性在於：它既不是正式條約同盟，又在戰略上不可或缺，長期處於一種「準盟友、無盟約」的模糊地帶。

李翔宙說，台灣地處島鏈樞紐地緣關鍵，不啻將可能過渡到某種更接近「功能性盟友」的角色，且能以資金換取更扎實的軍事合作機制，台灣或可在談判中爭取到清晰的武器移轉承諾、更深度的聯合作戰整合，乃至更直白的防禦承諾。台灣的安全，絕非單一依賴他人的基地，或單向輸出自己的資金，終究必須建立在自身實力、盟友互信與精明外交的三角平衡之上。