李翔宙：台灣是美「準盟友」 但無盟約

聯合報／ 記者陳洛薇／台北報導
外傳美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級。圖為美菲2022年10月「聯合兵種實彈射擊演練」，兩國官兵在「海馬士」多管火箭系統旁交談。 （美聯社）
外傳美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級。圖為美菲2022年10月「聯合兵種實彈射擊演練」，兩國官兵在「海馬士」多管火箭系統旁交談。 （美聯社）

台菲軍事合作加溫，傳出美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級，國安局前局長李翔宙表示，根據美菲的國防合作協議，菲律賓目前開放九處軍事基地供美軍共同使用，美方持續挹注資金協助升級基地跑道、停機坪及倉庫，因為部分菲國基地靠近台灣。美國屬意台灣出資自有其戰略涵義，這直接關乎美國在有意防衛台灣時的實際能力。

李翔宙分析，二○二五年美國國家安全戰略框架下，台灣不再只是晶片供應鏈一環，而是第一島鏈的關鍵樞紐，這是機會，也是責任，更是籌碼；二戰後美國在東亞構建的安全架構，本質是「美國提供安全保護傘，盟友提供基地、資金與政治支持」的互利模式。台灣的特殊性在於：它既不是正式條約同盟，又在戰略上不可或缺，長期處於一種「準盟友、無盟約」的模糊地帶。

李翔宙說，台灣地處島鏈樞紐地緣關鍵，不啻將可能過渡到某種更接近「功能性盟友」的角色，且能以資金換取更扎實的軍事合作機制，台灣或可在談判中爭取到清晰的武器移轉承諾、更深度的聯合作戰整合，乃至更直白的防禦承諾。台灣的安全，絕非單一依賴他人的基地，或單向輸出自己的資金，終究必須建立在自身實力、盟友互信與精明外交的三角平衡之上。

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月廿三日再密訪菲律賓。

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

陸軍司令呂坤修訪菲律賓，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

國防部軍備局表示，我國2024年原欲自行產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但關鍵的「M30發射藥 」因205遷廠而停產，國防部軍備局委外招商採購，但得標商至今尚未取得南韓的輸出許可，已洽外交途徑協調。

