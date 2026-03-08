聽新聞
新聞眼／台菲軍事合作 經費、主權問題都待解決

聯合報／ 本報記者洪哲政
台菲軍事並非毫無往來，空軍C-130H定期運補太平島與遠航訓練航班，因須航經菲國防空識別區，都有官式聯繫管道。圖為空軍第六混合聯隊第十空運大隊的C-130H運輸機。 圖／國防部提供
美國國會建議台灣資助美軍菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

菲律賓奉美國為尊，與中共有海權爭議，但菲國仍忌憚中共「一中」框架；而我國，就算美國居間串聯，援外也需符合審計規定，要提供預算、援贈軍品，與受贈者簽署協定，至少是能供核銷的證明，這涉及官方文書往來認定，樣樣涉及主權

台菲軍事並非毫無往來，空軍C-130H定期運補太平島與遠航訓練航班，因須航經菲國防空識別區，都有官式聯繫管道。一九九○年代初期，美軍逐步退出菲國，當時國安高層規畫與菲國成立民間飛行學校，租用美軍移轉的機場、空域，代訓我空軍官校初級飛行。但風聲走漏，再加上美國不支持，無疾而終。

而提及援贈，外界對日本援助菲律賓公務船舶案耳熟能詳，日本捐贈公務船舶給菲律賓，是透過日本「政府開發協助」的半官方民間機構為之，有募款機制，而我國並沒有類似中介機構。

舉例而言，外交部協調海巡署撥發除役艦艇援菲，因兩岸敏感，菲方既不會像我國海軍赴美接艦派員來台自行啟封艦艇，自力行駛返國，也不會派拖船將除役艦自行拖返菲國整修。據了解是比照日本，要求海巡署自行完成整修，再運用人力將船開赴菲國交艦。

海巡署近年積極換裝新艦以抵禦中共灰色地帶作戰，目前除役尚未報廢拆除的艦艇是今年計畫除役的五百噸級金門艦與已除役的連江艦。海巡艦艇每年需進廠歲修、五年一大修，視噸位而言，歲修需經費台幣一千萬至二千萬元，大修則以億元計。艦艇都選在大修年度不進廠除役，以免浪費維修效益。

海巡除役艦艇若要援贈菲國，再回海上執行任務，慣例上就要進廠大修，定更、定檢零件都要換新。龐大經費從何而來？要找到錢，內部許多問題要處理。海巡署如此，軍方也面臨相同困境。

新聞眼／台菲軍事合作 經費、主權問題都待解決

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

