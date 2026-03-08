揭仲：我若軍備援助菲國 須簽官式文件

陸軍司令呂坤修訪菲律賓，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

台菲陸軍可能有哪些軍事合作項目空間？蘇紫雲表示，相較以往台菲主要為海空軍交流，地面部隊的合作交流主要將是國土防衛，包括反登陸、反特種部隊滲透等議題，乃至互派人員協訓、情報交流。同時也有助於雙邊岸置反艦飛彈「以陸制海」的概念發展。

美方希望台灣出資助菲律賓美軍基地升級改造，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，我國援助非邦交國，不管是預算或裝備援贈，制度仍應由外交部正式編列援外機密預算。而我國對菲律賓有軍備援贈或援助，則必須簽官式文件供我方核銷，並承擔受贈國的權利和義務。

蘇紫雲表示，我國以往援贈友盟，常以外交部、國防部跨部會合作進行，國合會也是可能平台。因此在預算法規範下，可能做法為檢整國防部、海巡除役裝備，再由外交部援外預算撥付進行修復後支援。