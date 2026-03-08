聽新聞
0:00 / 0:00

揭仲：我若軍備援助菲國 須簽官式文件

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

陸軍司令呂坤修訪菲律賓，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

台菲陸軍可能有哪些軍事合作項目空間？蘇紫雲表示，相較以往台菲主要為海空軍交流，地面部隊的合作交流主要將是國土防衛，包括反登陸、反特種部隊滲透等議題，乃至互派人員協訓、情報交流。同時也有助於雙邊岸置反艦飛彈「以陸制海」的概念發展。

美方希望台灣出資助菲律賓美軍基地升級改造，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，我國援助非邦交國，不管是預算或裝備援贈，制度仍應由外交部正式編列援外機密預算。而我國對菲律賓有軍備援贈或援助，則必須簽官式文件供我方核銷，並承擔受贈國的權利和義務。

蘇紫雲表示，我國以往援贈友盟，常以外交部、國防部跨部會合作進行，國合會也是可能平台。因此在預算法規範下，可能做法為檢整國防部、海巡除役裝備，再由外交部援外預算撥付進行修復後支援。

特種部隊 蘇紫雲 國防部 揭仲 菲律賓 軍事 美軍 外交部

延伸閱讀

台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？

傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

林佳龍訪吐瓦魯見證多項合作成果 攜手推動氣候、民主與永續發展合作

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

相關新聞

揭仲：我若軍備援助菲國 須簽官式文件

陸軍司令呂坤修訪菲律賓，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

新聞眼／台菲軍事合作 經費、主權問題都待解決

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

美軍串聯 我陸軍司令3度訪菲律賓

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月廿三日再密訪菲律賓。

國造彈藥原料生產線停擺 軍備局透露問題在光復營區

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

國軍欲自製105公厘砲彈 韓國不給關鍵原料輸出許可

國防部軍備局表示，我國2024年原欲自行產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但關鍵的「M30發射藥 」因205遷廠而停產，國防部軍備局委外招商採購，但得標商至今尚未取得南韓的輸出許可，已洽外交途徑協調。

親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽台日大戰，中華隊昨天以高比分落敗，多名民進黨立委飛去東京巨蛋加油觀戰，也變成球迷宣洩情緒的出口。立委吳思瑤在中華隊落敗後貼文表示，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」立刻就遭到大批網友貼文圍剿，稱「找到問題了」、「難怪慘敗」，更有網友酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。