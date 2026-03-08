聽新聞
美軍串聯 我陸軍司令3度訪菲律賓

聯合報／ 記者洪哲政陳洛薇／台北報導
菲律賓總統府曾公開發布陸軍司令呂坤修（紅圈者）與菲律賓總統小馬可仕（前中）同框的影像，傳呂坤修上月再密訪菲律賓。 圖／取自菲律賓總統府發布影片
菲律賓總統府曾公開發布陸軍司令呂坤修（紅圈者）與菲律賓總統小馬可仕（前中）同框的影像，傳呂坤修上月再密訪菲律賓。 圖／取自菲律賓總統府發布影片

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月廿三日再密訪菲律賓。

對於呂坤修訪菲，陸軍司令部第一時間回應表示不評論，在報導出爐後，陸軍司令部表示，有關我出資升級美軍基地傳聞並非事實，勿臆測涉外交流活動，避免造成誤解、徒增未來國際交流困難度。

美國國會美中經濟與安全審查委員會（ＵＳＣＣ）去年十一月在報告建議，利用「外國軍事銷售制（ＦＭＳ）計畫」，引入台灣資金，協助位於呂宋島和巴拉望等美菲「加強國防合作協議」所設軍事基地升級改造。

據悉，呂坤修訪菲，除禮貌性拜會，傳曾特別參訪美希望我投入整修呂宋島和巴拉望兩處美菲合用基地，並向菲陸軍高層了解美軍計畫在菲興建彈藥廠進度。

據指出，台灣若出資協助整修基地，在美軍整合下，我國部隊訓練未來也有權使用，但細節需雙方甚至三方明文訂定。此外，軍備局二○五廠遷廠後，彈藥產線因智慧化產線設計爭議短期無法恢復產能，美方正協助菲律賓籌建大口徑火砲彈藥生產線，計畫在蘇比克灣興建彈藥製造中心生產北約規格彈藥。呂坤修前往接觸，也不排除觀察能否作為陸軍彈藥替代貨源。

呂坤修上任後已三度訪菲。去年七月菲律賓陸軍總司令納法雷特中將就職，呂坤修受邀出席典禮，菲律賓總統府發布呂坤修與菲國總統小馬可仕同框合影照。未來雙方可望推進高層互訪、情資分享、情報交換、演訓觀摩、專家交流、軍備贈與、軍品採購等合作。

去年十二月，菲國海巡指揮部曾透過社群披露台灣海巡署顏姓（Andrew Yen）駐菲官員到訪，目的是「進一步合作強化海上安全行動」，當地媒體引述專家稱台灣海巡署正以充裕資金換裝有能力發射反艦飛彈的安平級巡邏艇，台灣當地不但有訓練空間，還有堪用的舊船可提供菲律賓使用。

海軍司令部表示，有關軍事援贈與合作事涉整體外交政策範疇，援例不予評論。海巡署表示，至於有無援贈除役艦艇，事涉整體外交政策，海巡署不予評論。

華郵：美陸軍精銳空降隊司令部取消訓練 引發出兵中東揣測

台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？

傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

李翔宙：台灣是美「準盟友」但無盟約

台菲軍事合作加溫，傳出美方希望台灣協助菲律賓美軍基地升級，國安局前局長李翔宙表示，根據美菲的國防合作協議，菲律賓目前開放九處軍事基地供美軍共同使用，美方持續挹注資金協助升級基地跑道、停機坪及倉庫，因為部分菲國基地靠近台灣。美國屬意台灣出資自有其戰略涵義，這直接關乎美國在有意防衛台灣時的實際能力。

揭仲：我若軍備援助菲國 須簽官式文件

陸軍司令呂坤修訪菲律賓，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

新聞眼／台菲軍事合作 經費、主權問題都待解決

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。我國援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

國造彈藥原料生產線停擺 軍備局透露問題在光復營區

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

國軍欲自製105公厘砲彈 韓國不給關鍵原料輸出許可

國防部軍備局表示，我國2024年原欲自行產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但關鍵的「M30發射藥 」因205遷廠而停產，國防部軍備局委外招商採購，但得標商至今尚未取得南韓的輸出許可，已洽外交途徑協調。

